Politiikka
3.2.2026 06:18 ・ Päivitetty: 3.2.2026 06:18
Eduskunta palaa istuntotauolta kohun saattelemana
Eduskunnan istuntokausi alkaa tänään. Häirintäkohu, joka on vellonut etenkin SDP:n ympärillä, värittää istuntokauden aloitusta.
Kevätkausi alkaa puhemiehen vaalilla eli eduskunta valitsee keskuudestaan puhemiehen ja varapuhemiehet. Nykyinen puhemies on Jussi Halla-aho (ps.) ja varapuheenjohtajat Paula Risikko (kok.) ja Tarja Filatov (sd.).
Eduskuntaryhmät valitsevat myös johtoaan.
Valtiopäivien juhlalliset avajaiset pidetään huomenna. Presidentti Alexander Stubb pitää eduskunnalle puheen ja julistaa valtiopäivät avatuiksi. Puhemies vastaa puheeseen eduskunnan puolesta.
