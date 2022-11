Eduskunta valmistautuu kirimään Ruotsia Nato-päätöksenteossa – Vanhanen: ”Meillä eduskuntakäsittely vie aikaa”

Eduskunta aikoo käsitellä Nato-liittymistä koskevan hallituksen esityksen mahdollisimman pitkälle jo ennen Unkarin ja Turkin jäsenyysratifiointeja. Muuten riskinä on, että Ruotsi hoitaa oman jäsenyysprosessinsa nopeammin. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Eduskunnan puhemiehen Matti Vanhasen (kesk.) mukaan hallituksella on edellytyksiä antaa parhaillaan lausuntokierroksella oleva esitys eduskunnalle lähiviikkoina.

– Silloin pystytään myös koordinoimaan aikataulua Ruotsin kanssa. Ruotsissa parlamenttikäsittely on kuulemani mukaan yksinkertaisempi menettely kuin meillä, Vanhanen kommentoi Demokraatille.

Onko vaarana, että Suomi jäisi prosessissa jälkeen Ruotsista?

– Se pitää pystyä koordinoimaan niin, että pysytään ajallisesti samassa rintamassa. Tämä antaa siihen mahdollisuuden. Meillä eduskuntakäsittely asiantuntijakuulemisineen vie aikaa.

Kun hallitus esityksensä eduskunnalle antaa, siitä käydään normaaliin tapaan lähetekeskustelu, jonka jälkeen esitys lähetetään valiokuntiin.

– Ensin pitää saada perustuslakivaliokunnan lausunto säätämisjärjestyksestä. Sanoisin, että käsittely vie viikkoja.

Vanhasen mukaan perustuslakivaliokunta voi tehdä lausuntonsa valmiiksi jo ennen Unkarin ja Turkin yhä odotettuja jäsenyyden ratifiointipäätöksiä.

MIETINTÖVALIOKUNTANA on joko eduskunnan ulkoasiainvaliokunta tai puolustusvaliokunta.

– Se kuinka pitkälle valmiiksi varsinainen mietintövaliokunta voi mietinnön tehdä, on vielä keskustelematta.

– Olettaisin, että lopullista mietintöä ei valiokunnissa lyödä lukkoon ennen kuin Unkarin ja Turkin ratifioinnit on tehty. Jos jotakin niistä johtuen pitäisi eduskunnan vastaukseen sisällyttää, niin on ehkä viisautta pitää mietintöä auki. Tämä on omaa pohdintaani.

Jos loput ratifioinnit tapahtuvat keväällä vaikkapa vaalitauon aikana, eduskunta voisi kokoontua käsittelemään etukäteen valmistellun mietinnön ja saada päätökset tehdyksi Vanhasen mukaan päivän tai kahden aikana.

Kuinka poikkeuksellista on käsitellä päätöstä näin etupainotteisesti?

– Olen kuullut, että myös muissa hakijamaissa on ollut samanlainen menettelytapa, että ei ole odotettu kaikkien maiden ratifiointeja vaan pohjatyö on tehty valmiiksi. Eli ei ole poikkeuksellinen.

Vanhanen ei vielä tässä vaiheessa osaa arvioida, meneekö hallituksen Natoon liittymistä koskevan lakiesityksen alustava käsittely tammikuulle vai valmistuuko se jo vielä joulukuussa.