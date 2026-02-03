Eduskuntatalon Valtiosalin rintakuvagalleria täydentyi tänään Niinistöllä

Presidentti Sauli Niinistön pronssinen rintakuva sijoitettiin eduskunnan Valtiosaliin tänään. Valtiosalissa on esillä niiden entisten tasavallan presidenttien rintakuvat, jotka ovat toimineet eduskunnan puhemiehinä. Demokraatti Demokraatti

Sauli Niinistö toimi eduskunnan puhemiehenä vuosina 2007-2011 ja presidenttinä vuosina 2012-2024. Häntä edellinen molemmissa tehtävissä toiminut henkilö oli Urho Kekkonen. Valtiosalissa ovat ennestään esillä Niinistön ja Kekkosen lisäksi Kaarlo Juho Ståhlbergin, Lauri Kristian Relanderin, Pehr Evind Svinhufvudin ja Kyösti Kallion rintakuvat.

Niinistöä esittävän rintakuvan on tehnyt kuvanveistäjä Matti Peltokangas. Taiteilijan vastaava teos julkistettiin Presidentinlinnassa marraskuussa 2025. Peltokangas on tehnyt myös Valtiosalissa olevan presidentti Relanderin rintakuvan, joka julkistettiin vuonna 2003, eduskunnan viestinnästä kerrotaan.