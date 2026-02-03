Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

3.2.2026 14:52 ・ Päivitetty: 3.2.2026 14:52

Eduskuntatalon Valtiosalin rintakuvagalleria täydentyi tänään Niinistöllä

Hanne Salonen / Eduskunta
Presidentti Sauli Niinistön pronssinen rintakuva sijoitettiin Valtiosaliin 3. helmikuuta.

Presidentti Sauli Niinistön pronssinen rintakuva sijoitettiin eduskunnan Valtiosaliin tänään. Valtiosalissa on esillä niiden entisten tasavallan presidenttien rintakuvat, jotka ovat toimineet eduskunnan puhemiehinä.

Demokraatti

Demokraatti

Sauli Niinistö toimi eduskunnan puhemiehenä vuosina 2007-2011 ja presidenttinä vuosina 2012-2024. Häntä edellinen molemmissa tehtävissä toiminut henkilö oli Urho Kekkonen. Valtiosalissa ovat ennestään esillä Niinistön ja Kekkosen lisäksi Kaarlo Juho Ståhlbergin, Lauri Kristian Relanderin, Pehr Evind Svinhufvudin ja Kyösti Kallion rintakuvat.

Niinistöä esittävän rintakuvan on tehnyt kuvanveistäjä Matti Peltokangas. Taiteilijan vastaava teos julkistettiin Presidentinlinnassa marraskuussa 2025. Peltokangas on tehnyt myös Valtiosalissa olevan presidentti Relanderin rintakuvan, joka julkistettiin vuonna 2003, eduskunnan viestinnästä kerrotaan.

 

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Susanna Luikku

Työmarkkinat
3.2.2026
SAK: Näillä virheellisillä väitteillä hallitus selittää Suomen suurtyöttömyyttä
Lue lisää

Anna-Liisa Blomberg

Työmarkkinat
2.2.2026
Kuinka kylmässä pitää paiskia hommia? – Rakennusliitto: ”Piut paut aikatauluille – turvallinen työskentely on prioriteetti”
Lue lisää

Tytti Tuppurainen

Kolumnit
2.2.2026
Saksa on Euroopan kohtalonkysymys – epäsäännölliset verbit kannattaa kerrata
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU