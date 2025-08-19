Eduskuntatalossa on tänään kuollut ihminen – kyseessä ilmeisesti kansanedustajan itsemurha

Eduskuntatalossa on tänään kuollut ihminen noin kello 11, Helsingin poliisista kerrotaan STT:lle. Mediatietojen mukaan kyseessä vaikuttaa olevan itsemurha. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan tapauksessa ei tällä hetkellä epäillä rikosta.

Demokraatin eduskunnan sisältä saamien tietojen mukaan kuolemantapaus sattui eduskuntatalon sisätiloissa, ja henkilö menehtyi ilmeisesti välittömästi. Hän oli kuollut jo ensihoidon ja poliisin saapuessa paikalle.

Uhrin henkilöllisyydestä ei toistaiseksi anneta enempää tietoa, koska kaikkia omaisia ei ole vielä tavoitettu. Mediatietojen mukaan kyseessä on kansanedustaja.

Asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä, joka on poliisin mukaan laissa salassa pidettävää tietoa. Poliisin mukaan sillä ei ole asiasta enempää kerrottavaa. Myös eduskunta kertoo tiedotteessaan, ettei kommentoi tapausta tarkemmin medialle kuolemansyyntutkinnan ollessa kesken.

Asiasta kertoivat aiemmin Yle ja Iltalehti.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kommentoi asiaa puolueen ministeriryhmän kesäkokouksessa Kajaanissa. Kopra sanoi, että kuuli asiasta toimittajilta, jotka kysyivät siitä.

- Minulla ei ole tästä mitään tarkempaa tietoa. Mutta jos näin on, niin todella surullinen asia, josta olen todella pahoillani, hän vastasi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo STT:lle olevansa asiassa mediatietojen varassa.

Eduskunta on parhaillaan kesätauolla. Syysistuntokausi alkaa syyskuun alussa.

Juttua ja otsikkoa täydennetty kauttaaltaan klo 12.55. Kopran ja Kurvisen kommentit lisätty klo 13.33.