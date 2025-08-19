Palkittu politiikan aikakauslehti.
Kotimaa

19.8.2025 09:06 ・ Päivitetty: 19.8.2025 10:34

Eduskuntatalossa on tänään kuollut ihminen – kyseessä ilmeisesti kansanedustajan itsemurha

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Eduskuntatalossa on tänään kuollut ihminen noin kello 11, Helsingin poliisista kerrotaan STT:lle. Mediatietojen mukaan kyseessä vaikuttaa olevan itsemurha.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Poliisin mukaan tapauksessa ei tällä hetkellä epäillä rikosta.

Demokraatin eduskunnan sisältä saamien tietojen mukaan kuolemantapaus sattui eduskuntatalon sisätiloissa, ja henkilö menehtyi ilmeisesti välittömästi. Hän oli kuollut jo ensihoidon ja poliisin saapuessa paikalle.

Uhrin henkilöllisyydestä ei toistaiseksi anneta enempää tietoa, koska kaikkia omaisia ei ole vielä tavoitettu. Mediatietojen mukaan kyseessä on kansanedustaja.

Asiaa tutkitaan kuolemansyyn selvittämisenä, joka on poliisin mukaan laissa salassa pidettävää tietoa. Poliisin mukaan sillä ei ole asiasta enempää kerrottavaa.

Myös eduskunta kertoo tiedotteessaan, ettei kommentoi tapausta tarkemmin medialle kuolemansyyntutkinnan ollessa kesken.

Asiasta kertoivat aiemmin Yle ja Iltalehti.

KOKOOMUKSEN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra kommentoi asiaa puolueen ministeriryhmän kesäkokouksessa Kajaanissa. Kopra sanoi, että kuuli asiasta toimittajilta, jotka kysyivät siitä.

-  Minulla ei ole tästä mitään tarkempaa tietoa. Mutta jos näin on, niin todella surullinen asia, josta olen todella pahoillani, hän vastasi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kertoo STT:lle olevansa asiassa mediatietojen varassa.

Eduskunta on parhaillaan kesätauolla. Syysistuntokausi alkaa syyskuun alussa.

Juttua ja otsikkoa täydennetty kauttaaltaan klo 12.55. Kopran ja Kurvisen kommentit lisätty klo 13.33.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Demokraatti.fi

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

