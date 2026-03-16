Eero Heinäluoma: EU on historiansa käännekohdassa, kun Trump uhkailee – tästä on nyt luovuttava

EU on jälleen yhdessä historiansa käännekohdista. Unionia haastetaan entistä voimakkaammin ulkopuolelta. Eero Heinäluoma

Venäjä jatkaa sotaansa Ukrainassa ja haluaa muuttaa perusteellisesti Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria.

Samaan aikaan Yhdysvallat on perusteellisesti muuttanut suuntaansa ja haluaa sekin irrottautua kansainvälisen monenkeskisen sopimusjärjestelmän sitoumuksista.

Iranin sota ja sen seuraukset Euroopalle testaavat EU:n yhtenäisyyttä ja toimintakykyä.

Sodilla on taipumus synnyttää monenlaisia etukäteen vaikeasti nähtäviä seurauksia. Yhdysvaltain presidentti edellyttää nyt, että keskeisten Nato-maiden tulee lähettää sotavoimia ja laivastoa Persianlahdelle osallistumaan Hormuzinsalmen öljykuljetusten turvaamiseen.

Presidentti Trump säesti ilmoitustaan uhkauksella, jonka mukaan Nato-maita odottaa “erittäin huono tulevaisuus”, mikäli ne eivät ryhdy Yhdysvaltojen tueksi.

Trumpin uhkausta värittää ajattelu, jossa Eurooppa on riippuvainen Yhdysvalloista, jonka myötä Yhdysvallat voi painostaen vaatia monenlaisia asioita.

EU-MAILLA on ollut suuria vaikeuksia löytää johdonmukaista linjaa Lähi-idässä roihuavaan sotaan.

EU-maista selkein linja on ollut Espanjan pääministeri Pedro Sánchezilla; hän on voimakkaasti puolustanut kansainvälisen oikeuden periaatteiden kunnioittamista ja arvostellut yksipuolista sotilaallisen voiman käyttöä.

EU:n ulkopoliittinen päätöksenteko on jälleen osoittautunut aivan liian hitaaksi. Ja kuitenkin kaikki mitä nyt näemme tapahtuvan, osoittaa vain sen tosiasian, että eurooppalaisilla on vain toisensa.

Turvallisuuspoliittisesti Euroopan maat voivat nojata vain toisiinsa ja EU vain itseensä.

EU:N päätöksentekoa on tarve laajasti uudistaa ennen kuin mitään uusia laajentumisia voidaan menestyksellisesti tehdä.

Ulkopolitiikan alueella on luovuttava vanhasta yksimielisyysvaatimuksesta ja siirryttävä määräenemmistöpäätöksiin. Vain näin unioni voi saada johdonmukaisuutta, nopeutta ja uskottavuutta kannanottoihinsa.

EU-sopimukset sallivat nykyäänkin niin sanotun syventävän yhteistyön mallin halukkaiden kesken.

Jos riittävää yksimielisyyttä EU-perussopimusten muuttamisesta ei ole saavutettavissa, on parempi, että mahdollistetaan yhteistoiminnassa eteenpäin meno niille, jotka ovat halukkaita siihen. Tällaisia yhteistyöalueita löytyy puolustuksesta yritysverotukseen.

Suomen pitäisi nyt hakea itselleen aktiivisempaa roolia EU:n tulevaisuuskeskustelussa.

Nykyinen hallitus siihen enää tuskin kykenee, mutta seuraavan hallituksen tulisi ottaa itselleen aktiivinen vaikuttajan paikka.