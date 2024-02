Eero Heinäluoma: ”On pelko, että Eurooppa heilahtaa oikealle”

Huoli oikeiston noususta ja vaikeasta lakkotilanteesta sekä Satakunnan väestörakenteesta olivat esillä lauantaina Porissa järjestetyssä 20. ay-seminaarissa. Alustajina seminaarissa toimivat europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd.), PAM:n puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen ja kansanedustaja Juha Viitala (sd.). Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Eero Heinäluoma muisteli EU -komission puheenjohtajan Jacques Delorsin vierailua Porissa vuonna 1995. Silloin Delors seminaarissa oli kertonut, mikä hänestä on EU:n ydin. Se on, että EU:lla on sosiaalinen sydän. Tämä tarkoitti muun muassa sitä, että työmarkkinoilla on huolehdittava sopimisen kulttuurista.

– Suomi on ollut Euroopassa työmarkkinoiden mallimaa. Ajateltiin, että Suomi näyttää suuntaa muulle Euroopalle, mutta nyt on toisin. EU-parlamentissa saan paljon kysymyksiä siitä, mitä Suomessa uuden oikeistohallituksen aikana oikein tapahtuu, Heinäluoma sanoi.

HEINÄLUOMA korosti, että EU:n tärkein periaate on läheisyysperiaate. Toisin sanoen päätökset tehdään aina kun mahdollista paikallisesti. EU:lle siirretään vain asiat, joissa eurooppalaisesta päätöksenteosta on lisäarvoa ja jota ei voida jäsenmaissa hoitaa. Heinäluoma iloitsi, että EU:ssa on saatu aikaan minimipalkkasäädös, joka koskee koko Eurooppaa.

– Minimipalkan lisäksi tarvitaan kunnolliset työehdot erilaisille uusissa työmuodoissa kuten alustataloudessa työskenteleville. On turvattava niin Wolt- kuin Uber-kuljettajillekin kunnolliset työehdot koko Euroopassa.

Heinäluoma ennusti, että seuraavissa EU-parlamenttivaaleissa tulee ankara yhteenotto äärioikeiston kansaa.

– Nyt katsotaan, kuka Eurooppaa johtaa. On pelko, että Eurooppa heilahtaa oikealle. Tällaista emme ole vielä nähneet Euroopassa. Oikeisto on nyt voimissaan. Esimerkkejä löytyy jo nyt Italiasta ja Ranskasta. Kysymys on siitä pystyvätkö demarit pitämään johtopaikkansa.

”Painavasta syystä” syystä ja lakkotilanteesta alusti Porin seminaarissa Annika Rönni-Sällinen.

– Eletään hurjia aikoja. Nyt on kysymys ihmisten elämästä ja toimeentulosta. Työntekijöiden toimeentuloon on tulossa suuria heikennyksiä. Nyt ollaan heikentämässä työsuhdeturvaa ja toimeentuloa ja myös työttömyysturvaa. Ja kaikki tämä tapahtuu yhtä aikaa. Asumistuen leikkaukset ja sovitellun päivärahan leikkaukset kohdistuvat samoille ihmisille. Ja hallitus väittää, että tämä kannustaa työntekoa. Minun mielestäni käy päinvastoin, Rönni-Sällinen totesi.

HALLITUKSEN suunnitelmissa on aikuiskoulutustuen lopetus. Rönni-Sällinen ihmetteli, miksi näin tehdään, kun monelle alalle tarvitaan uusia koulutettuja työntekijöitä.

– Mitä tapahtuu työeläkkeille, on myös kysymysmerkki. Vielä hallitus on antanut työmarkkinaosapuolten neuvotella rauhassa, mutta en luota siihen, että hallitus ei puuttuisi myös eläkkeisiin. Nyt ollaan murentamassa suomalaista sopimusyhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota, Ei edes haeta yhteisymmärrystä.

Kansanedustaja Juha Viitala painotti, että Satakunnan pitää hyödyntää Suomen Natojäsenyys muodossa tai toisessa. Hän nosti esiin myös huolen Satakunnan väestörakenteesta.

– On saatava koulutus ja työpaikat kohtaamaan. Suuri vastuu maakunnan menestyksestä on maakunnan kansanedustajilla, joiden yhteistyön on toimittava vaikeasta poliittisesta tilanteesta huolimatta, Viitala vaati.

TÄMÄN vuoden seminaari oli juhlaseminaari. Vuodesta 2002 alkaen Satakunnan sosialidemokraattien ay -jaosto ja piiri ovat yhteistyössä järjestäneet ay -seminaarin. Joka vuosi se on koonnut laajan osanottajajoukon. Koronan vuoksi kaksi seminaaria jäi järjestämättä.

– Eri liitoilla oli omia kokouksia. Ajattelimme, että myös yhteinen tilaisuus, jossa liittojen toimijat voisivat tavata olisi hyvä. Näin syntyi ajatus yhteisestä ay-seminaarista. Tällä tavalla porukka saatiin hyvin kokoon. Seminaarilla on saatu myös hyvin julkisuutta. Hienoa, että tämä toimintatapa vakiintui, jaoston ensimmäinen puheenjohtaja Markku Rauta kertoo.

Jaoston toisen puheenjohtajan Seija Johanssonin mielestä ay-seminaari on aina ollut vuoden kohokohta.

– Hyvät alustajat ovat tuoneet väkeä seminaariin. Olemme saaneet kuulla tärkeitä ajankohtaisia asioista niin ammattiyhdistysasioista kuin laajemmin politiikasta. Seminaarit ovat luoneet hyvän foorumin tapaamisille ja keskusteluille. Sain myös uusia ideoita omaan ryhmätoimintaamme ja pystyin välittämään ajankohtaista tietoa omalle ryhmälleni.

Jouni Nylund on toiminut jaoston puheenjohtajana vuodesta 2017 eteenpäin.

– Tärkeää on ollut, että seminaareissa on voitu lähettää kentältä viestejä niin ammattiyhdistysliikkeen kuin puoleen johdolle. Seminaareissa eri luottamushenkilöt ovat pystyneet verkostoitumaan. Toiminnan jatko huolestuttaa. Miten pystymme alueellisesti toimimaan, kun liittoja yhdistetään, alueet suurenevat, vanhat toimitsijat eläköityvät ja uusia ei alueelle palkata tilalle, Jouni Nylund pohtii.

Seminaarin lopuksi ay-jaoston puheenjohtajille luovutettiin Satakunnan Sosialidemokraattien viirit kiitokseksi työstään.