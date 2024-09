Eero Heinäluoma: Miksei Yle olisi saanut kertoa somalinkielisistä uutisista?

Tarvitsemme Suomessa ja kaikissa EU:n jäsenmaissa poliittisista suhdanteista riippumatonta tiedonvälitystä. Eero Heinäluoma

Yleisradiolain uusimisesta ja Ylen rahoituksesta saavutettiin sopu, jonka seurauksena Ylen rahoitusta leikataan kolmen seuraavan vuoden aika­­na jopa 132 miljoonalla eurolla. Määrä on tuntuva ja heikentää vapaata tiedonvälitystä aikana, jolloin se on entistä tärkeämmässä roolissa demokratian suojaamisessa.

On surullista katsoa, miten Ylen kimppuun käydään toissijaisin perustein. Onko Ylellä ollut pakollista vai ei-pakollista henkilökoulutusta? Kaikilla työpaikoilla on henkilöstökoulutusta. Eikä kaikki ulkopuolisten henkilöstökoulutuksessa esittämä muutu organisaation toimintaohjeiksi.

VIIMEISIN huutomyrsky saatiin aikaan Ylen päätöksestä julkaista uutisia somalian ja arabian kielillä.

Ylen tehtävä ja vahvuus on, että se ottaa erilaisia yleisöjä huomioon. Ylellä on muun muassa ruotsin-, ukrainan- englannin- ja venäjänkieliset uutiset. Miksei somalinkielisistä uutisista saisi kertoa samaan aikaan, kun Yleä koskeva rahoitussopimus syntyi?

Yhdysvalloissa julkisen palvelun yhtiöillä on ei-englanninkielisiä lähetyksiä. Ruotsissa on vuosikymmenet ollut suomenkielinen uutistoimitus. Kielivähemmistöjen palvelu omalla äidin­kielellä on sivistysmaiden perinne. Se edesauttaa kotoutumista ja uuden kotimaan asioiden ymmärrystä.

YLEISRADIO on meneillään olevan digimuutoksen keskelläkin selvä menestyjä. Alkuvuodesta tehdyn tutkimuksen mukaan 84 prosenttia vastaajista pitää Ylen uutisia luotettavina ja 53 prosenttia Yleä Suomen ykkösuutistoimijana.

Digimuutoksesta kertoo hyvin se, että tärkeimpänä uutislähteenä suomalaiset pitävät Ylen verkkouutisia. Ajankohtaisohjelmissa Yle on ehdoton ykkönen. Elokuussa tehdyssä katsojatutkimuksessa 20 katsotuimman ajankohtais­ohjelman listalle ylsi vain yksi Ylen ulkopuolinen ohjelma.

Myös riippumattomuuden osalta Yle saa hyvät arvioinnit; vain 12 prosenttia vastaajista epäili Ylen riippumattomuutta.

TARVITSEMME Suomessa ja kaikissa EU:n jäsenmaissa poliittisista suhdanteista riippumatonta tiedonvälitystä. Tähän tähtää myös Euroopan parlamentin hyväksymä medianvapaussäädös EMFA.

Sen taustalla on Euroopan komission oikeusvaltio­raporttien osoittama trendi, jossa media nähdään joissakin EU:n jäsenvaltioissa pikemminkin hallituksen työkaluna kuin vallankäytön valvojana.

Siksi EU vaatii tässä tuoreessa asetuksessa jäsenvaltioilta erityistoimia julkisen palvelun median riippumattomuuden turvaamiseksi. EMFA:n ytimessä on ajatus siitä, että koko yleisradioiden toimintakehikko – päätöksenteko, rahoitus, valvonta ja hallinto – tulee rakentaa siten, että kaikki sen osat vahvistavat toiminnan riippumattomuutta.

Puolustetaan siis demokratiaamme ja siihen kuuluvaa vapaata tiedonvälitystä vallitsevaa ahdaskatseisuutta vastaan.