Eero Heinäluoma: Saksan sosialidemokraattien vaalivoitto vahvistaa sosiaalisen Euroopan rakentajien asemaa koko Unionissa

– Saksan vaalitulos kääntää laajemmin suuntaa Euroopassa. Sosialidemokraattien nousu suurimmaksi puolueeksi vahvistaa sosiaalisen Euroopan rakentajien asemaa koko Unionissa, MEP Eero Heinäluoma kertoi Porin Noormarkussa. Pertti Rajala Demokraatti / Satakunta

Eero Heinäluoma painotti, että Saksan liittokansleri on kiistatta Euroopan vaikutusvaltaisin poliitikko. Kansleripaikan haltijalla on iso vaikutus niin Saksan kuin Euroopan Unioninkin politiikkaan ja maailmanpolitiikkaan.

– Valtiovarainministeri Scholtz tiedetään ja tunnetaan yhteiskunnan määrätietoiseksi, mutta maltilliseksi uudistajaksi vuosikymmenten ajalta. Hänellä on myös kyky sovitella eri Näkemyksiä yhteiseksi tahdoksi. Scholtz ymmärtää Unionin voivan menestyä vain, jos se tunnistaa eri jäsenmaiden, myös pienten maiden elintärkeät edut ja rakentaa päätöksensä tasapuolisen suhtautumisen periaatteelle, Heinäluoma kertoi.

Saksan hallitusneuvottelut etenevät

Sosialidemokraattien, vihreiden ja liberaalien hallitusneuvotteluissa saavutettiin päättyneellä viikolla merkittäviä edistysaskeleita. Puolueet pääsivät sopuun jo yhteisistä ensimmäisistä poliittisista linjauksista.

– Ilmastonmuutokseen vastaamista vauhditetaan ja hiilenkäytöstä luovutaan vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuviin energialähteisiin tehdään merkittäviä lisäinvestointeja ja maakaasu nähdään siirtymävaiheessa tarpeellisena energialähteenä.

– Energiapolitiikassa onkin toivottavaa, että jäsenmaille jää liikkumatilaa hakea kullekin maalle parasta ratkaisua kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin yltämiseksi. Suomelle merkittävä asia on, että ydinvoima tunnustetaan jatkossakin päästöttömäksi energiamuodoksi. Suomessa vihreiden ajattelun muutos on tärkeä asia ja on toivottavaa, että suomalaisten vihreiden linjaukset kantaisivat myös saksalaisiin neuvottelupöytiin, Heinäluoma toivoi.

Saksa pitää kiinni julkisen velan kasvua rajoittavista säädöksistä

Eero Heinäluoma toi esiin, että Saksan uusi hallitus tulee pitämään kiinni Saksan perustuslakiin kirjatuista julkisen velan kasvua rajoittavista säännöksistä. Linjaus on merkittävä. On siis oletettavaa, että Saksan uuden hallituksen talouspolitiikkaa nojaa pitkälti aikaisempiin linjauksiin ja muuttuu maltillisin askelin sekin.

Saksan vaaleja tulee analysoida tarkasti: miksi demarit voittivat?

– Saksassa lähdettiin liikkeelle riittävän ajoissa, oltiin yhtenäisiä, oli myös hyvä ohjelma ja uskottava ehdokas, Heinäluoma pohti.

Suomessa ja Satakunnassa oltava aloitteelisia

-EU:n uudistamiskeskustelussa Suomella on nyt erinomainen paikka tuoda omia ehdotuksiaan työpöydälle ja yhteiseen pohdintaan. Läheisyysperiaatteesta ponnistaen yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksia on vaikkapa ulkopolitiikassa ja puolustuspolitiikassa. Näissä asioissa Unionin rajamaana Suomella on paljon voitettavaa kehittyvästä yhteistyöstä ja aloitteellisuudesta, kehotti Suomea olemaan aktiivinen.

Tilaisuudessa Satakunnan sosialidemokraattien puheenjohtaja Harri Lehtonen analysoi lyhyesti maakunnan kuntavaalitulosta ja kannusti töihin hyvän tuloksen saamiseksi tulevissa aluevaaleissa.

Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen pohti, miten valtiona ja kuntalaisina voisimme hyödyntää Eu:ta. Hän kehotti olemaa hereillä, kun ns. elvytysrahaa aletaan jakamaan. Satakuntalaisten on esitettävä hyviä ja toteuttamiskelpoisia hankkeita, joilla maakunnan kehitystä voidaan edistää.

– On hyödynnettävä erilaisia rahoituskanavia. Porissa olemme esimerkiksi mukana yliopistokeskuskaupunkien yhteishankkeissa, joiden kärkinä ovat hiilineutraalius ja digitaalisuus, Laulainen kertoi.

Tilaisuudessa puhuivat Satakunnan sosialidemokraattien puheenjohtaja Harri Lehtonen, Mep Eero Heinäluoma ja Porin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Laulainen. Kuva Pertti Rajala.