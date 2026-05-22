Ehdotus etenee: opetusministeriö pyytää näkemyksiä koulujen lomansiirron vaikutuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa uudessa muistioluonnoksessaan, että koulujen kesäloman alkua siirretään kahdella viikolla nykyistä myöhemmäksi. Ministeriö pyytää nyt asiantuntijoilta näkemyksiä ideastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kesäloma päättyisi uudessa mallissa elokuun puolivälin jälkeen.

Samalla säädettäisiin uudesta vähintään viikon kestävästä kevätlomasta, joka ajoittuisi huhtikuun loppuun.

Ehdotuksessa kevään työaika pitenisi ja syyslukukausi lyhentyisi viikolla. Muutoksella ei olisi vaikutusta lomapäivien lukumäärään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti perjantaina ideansa lausuntokierrokselle. Kyseessä on vasta selvitys lomien siirron vaikutuksista alan toimintaan, ei vielä lakiluonnos lomien muuttamiseksi.

Lausuntokierros päättyy 3. heinäkuuta ja se osoitettiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sekä alan keskeisille sidosryhmille.

JOS MUUTOS toteutuu, se vaikuttaa myös perusopetuksen jälkeisen yhteishaun järjestelyihin. Opiskelupaikan vastaanottaminen tapahtuisi heinäkuussa ja varasijoilta valinnat saataisiin päätökseen elokuun puolivälin jälkeen.

Ylioppilastutkintokokeeseen tai korkeakoulujen yhteishakuun kesälomien siirto ei vaikutttaisi kovinkaan paljon.

OPETUSALAN ammattijärjestö OAJ on vastustanut siirtoajatusta. Ammattijärjestön viime vuonna tekemässä kyselyssä suurin osa vastanneista opettajista torjui lomien siirtämisen.

Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) julkisti siirtoajatuksensa alun perin toukokuun alussa Svenska Ylellä haastattelussaan.

Korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akava on oudoksunut sitä, että ministeri teki ehdotuksen koulujen kesälomien siirrosta ilman opettajien kannan huomioon ottamista. Akavan mukaan kesälomien siirto mylläisi lomat uusiksi myös työpaikoilla.

Puolueista keskusta, RKP ja Liike Nyt ovat puoltaneet koulujen lomien siirtoa. Lisäksi kokoomus on ilmaissut olevansa selvityksestä kiinnostunut. Suurin oppositiopuolue SDP on vastustanut asiaa.

Perussuomalaisista eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä ei Ylen mukaan innostunut ajatuksesta, mutta korosti, ettei hänen näkemyksensä edusta koko puolueen kantaa.

MINISTERI ITSE on perustellut aietta muun muassa vanhempien toiveilla. Ministerin mukaan kesälomien ajoittaminen elokuuhun olisi perheille helpompaa, sillä Suomen talous ja perheiden aikataulut kytkeytyvät nykyään töiden kautta muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Vanhempainliiton ja Förbundet Hem och Skola -kattojärjestön kyselyssä perusopetuksessa olevien lasten vanhemmista 30 prosenttia kannatti ja yhtä moni vastusti lomien siirtämistä. Noin kolmannes vastaajista vastasi, että asialla ei ole väliä. Kysely, johon vastasi yli 10 000 vanhempaa, tehtiin vuodenvaihteessa 2024-2025.

Ministerin ehdotus on saanut kannatusta erityisesti matkailu-alan yrityksissä. Suomen Yrittäjien huhtikuussa teettämässä kyselyssä lähes puolet pk-yrityksistä kannatti kesälomakauden siirtämistä elokuulle.