”Ehkä tässä on sellaista pääsiäisen ja ylösnousemuksen tunnelmaa” – Eero Heinäluoma uskoo voittajien hallitukseen

Sosialidemokraattisen SPD:n ykkössijaa Saksan liittopäivävaaleissa tuskin kukaan olisi puoli vuotta sitten kyennyt ennakoimaan. Suomalaisessa keskustelussa eurooppalainen sosialidemokratia oli nähty jo siinä määrin auringonlaskun liikkeenä, että pääkirjoituksissa puhuttiin maanantaina hautajaisten perumisesta ja jopa ylösnousemuksesta. SDP:n europarlamentaarikolle Eero Heinäluomalle Saksan vaalitulos on osoitus politiikan arvaamattomuudesta. Simo Alastalo Demokraatti

– Ehkä tässä on sellaista pääsiäisen ja ylösnousemuksen tunnelmaa kaikkien vaikeuksien jälkeen. Se vain kertoo kuinka kiehtovaa politiikka on. Lyhyessä ajassa voi tapahtua muutoksia, joita ei muutama kuukausi sitten voinut nähdä. SPD:n nousu tapahtui siinä kampanjan aikana. Eurooppalainen työväenliike voi olla tänään tyytyväinen, EU-parlamentin demariryhmän kokouksesta Maltalta tavoitettu Heinäluoma sanoo.

Heinäluoma pitää todennäköisimpänä pohjana Saksan tulevalle hallitukselle SPD:n, vihreiden ja oikeistoliberaalin FDP:n muodostamaa niin sanottua liikennevalohallitusta.

– Kaikilla näillä on plusmerkkinen vaalitulos. Liberaaleilla vähän, demareilla ja vihreillä runsas lisätuki. Tämä olisi voittajien hallitus. Scholzia on erittäin vaikea ohittaa.

Vaalituloksessa on Heinäluoman mukaan paljon henkilökohtaista luottamuslausetta SPD:n puheenjohtajalle Olaf Scholzille.

– Hänen rauhallinen ja tasapainoinen tyylinsä miellytti. Samalla tulos on tuki vaikkapa minimipalkan merkittävälle korottamiselle. Mukana on myös sosiaalinen ulottuvuus.

Historiansa pahimman vaalitappion kärsinyt kristillisdemokraatit (CDU) vaikuttaisi olevan tunnusteluista ulkona. Vaikka FDP:lle CDU olisi mieluisampi kumppani, vaalitulos ei sitä tue. Vihreille yhteistyö CDU:n kanssa merkitsisi Heinäluoman mukaan oikeistolaista kuolemansuudelmaa.

Scholz vakuutti maanantain tiedotustilaisuudessaan, ettei Saksan EU-politiikkaan ole luvassa suuria muutoksia. Scholzin maltillisen linjan ja luotettavuuden puolesta puhuu myös, että SPD sai toista miljoonaa ääntä vanhoilta CDU:n äänestäjiltä.

– Siitä seuraa, että demareiden pitää painottaa sitä mitä vaaliohjelmassa lukee. Kovin rajusti ei voi mennä vasemmalle siitä mitä kampanjan aikana on sanottu.

”Liberaalien ja vihreiden EU-politiikan tavoitteet osin kumoavat toisensa.”

Vaikka SPD voitti, liittopäivävaalien tulos ei Heinäluoman mukaan merkitse suurta käännettä vasemmalle. Vasemmistolainen Die Linke menetti lähes puolet edellisten vaalien äänistään ja putosi viiden prosentin äänikynnyksen alle.

– Johtopäätöksissä ja tulkinnoissa pitää olla maltillinen ja varovainen. Tämä tulos kehottaa jatkamaan yhteiskunnan maltillista uudistamista.

Heinäluoma kuitenkin kokee SPD:n voiton toimivan esimerkkinä muille.

– Tämä merkitsee sosiaalisen Euroopan kannatuksen lisääntymistä. Ja on tässä vähän käännekohtaa. Se mitä tapahtui Saksassa, tapahtui aiemmin Norjassa ja demarit menestyivät myös eilisissä Portugalin paikallisvaaleissa.

Scholz on Heinäluoman mukaan pitänyt etäisyyttä EU:n voimakasta yhteisvastuuta ajaviin esityksiin. Väistyvän liittokanslerin Angela Merkelin politiikkaan ei sen osalta ole näköpiirissä muutoksia, vaikka vihreät ajavatkin federalistisempaa linjaa.

– Suomen kannalta tämä on hyvä asia.

Hallitusneuvotteluista on Heinäluoman mukaan luvassa raskaat ja vaikeat. Liberaalit ajavat alhaisia veroja ja kovempaa markkinataloutta. He myös vastustavat kaikkea EU:n yhteisvastuuta. Vihreät on taas federalistinen liike. Heille EU:n suurempi rahankäyttö ja talouden vastuiden jakaminen sopii.

– Vihreät myös hyväksyvät korkeamman verotuksen. Voi ajatella niinkin, että liberaalien ja vihreiden EU-politiikan tavoitteet osin kumoavat toisensa.

Heinäluoman mukaan Saksan tulevaan hallitusohjelmaan tuskin sisältyy dramaattisia EU-avauksia. Ratkaisut EU:n integraatiossa tapahtuvat hänen mukaansa keväällä Saksan ja Ranskan keskinäisissä neuvotteluissa Ranskan presidentinvaalien jälkeen.

Vihreiden myötä Saksan ympäristöpolitiikkaan on tulossa lisää vaatimustasoa. Heinäluoman mukaan suomalaisten kannattaa olla aktiivisesti tekemisissä saksalaisten kanssa muun muassa kansalliseen päätäntävaltaan kuuluvan metsäpolitiikan tiimoilta.

Vihreät on ollut Saksassa perinteisesti CDU:n ja SPD:n kanssa eri linjoilla myös Venäjän suhteen.

”Vihreässä valtiovarainministerissä olisi Euroopassa nielemistä.”

– Venäjä-politiikasta tulee varmaan aikamoinen vääntö. Demarit ovat edustaneet historiallisesti vuoropuhelun ja rauhanomaisen yhteistyön linjaa. Myös CDU:ssa on vahva orientaatio tähän suuntaan. Vihreät haluaa kovempaa Venäjä-linjaa ja vastakkainasettelua. Liberaalitkin on CDU:ta kovemman linjan kannalla. Tulee olemaan jännittävä nähdä miten se ratkaistaan.

Myös saksalaisten tulevalla salkkujaolla on eurooppapoliittista merkitystä. Tavallisesti hallituksen kakkospuolue, joka liikennevalohallituksessa olisi vihreät, saisi valtiovarainministerin salkun, jolloin ulkoministeri edustaisi liberaaleja.

– Vihreässä valtiovarainministerissä olisi Euroopassa nielemistä. Se olisi vihreille itselleenkin aika kova juttu. Jos liberaalit ottaisivat valtiovarainministerin, ulkoministerin salkku olisi vihreillä. Se on ollut heillä aiemminkin, kun he ovat olleet demareiden kanssa hallituksessa.

Saksan vaalitulos antaa Heinäluoman mukaan tuulta purjeisiin kaikille Euroopan demareille. Samalla se nostaa saksalaisten painoarvoa europarlamentin sosialidemokraattisen SD-ryhmän sisällä.

– Saksalaisten mielipidettä seurataan nyt tarkemmin. Lähdetään nyt siitä, että se mitä he sanovat parlamentissa heijastelee sitä, mitä he aikovat hallituksessa tehdä. EU-politiikassa se on ollut tosiasia jo pitkään. Nyt Saksan komentosillalla tapahtuu vaihdos.

Heinäluoma ennakoi, että CDU:n sisällä käynnistyy hallitustunnustelujen jälkeen pyykinpesu.

– Siellä on ollut sisäisiä jännitteitä jo pitkään, mutta ne ovat pysyneet poissa julkisuudesta tämän vaaliasetelman takia. Nyt tuli kaikkein aikojen huonoin vaalitulos.

CDU:n keskustelu saattaa puolestaan vaikuttaa johtavana eurooppapuolueena toimineen EPP:n asemaan. Unkarin Fideszin lähdön myötä puolue on Heinäluoman mukaan jo menettänyt parlamenttivoimaansa.