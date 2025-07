”Ehkäpä sielläkin vielä järki alkaa voittaa” – Joona Räsänen ripittää kokoomusta veromoukaripuheista

Alkukesän talouskeskustelussa ovat kummitelleet miljardit, jotka liittyvät paitsi hallituksen lisäleikkauksiin, myös tulevien puolustusinvestointien rahoitukseen. Molempien yhteydessä on mainittu yritystukien karsiminen. Simo Alastalo Demokraatti

Valtiovarainministeri Riikka Purra nosti perussuomalaisten puoluekokouksessa esiin yritystukien leikkaamisen yhtenä keinoista, joilla hallitus voisi hänen mukaan syksyllä tavoitella velkasuhteen vakauttamisen estävää miljardin euron takamatkaa.

Purran muut sopeutusideat liittyivät Lahden puoluekokouksessa kehitysyhteistyö- ja järjestörahojen lisäleikkauksiin, joille on vaikea saada kannatusta ainakaan hallituskumppani RKP:lta.

PÄÄOPPOSITIOPUOLUE SDP on esittänyt keinoksi huhtikuun riihessä tehtyjen veropäätösten osittaista perumista. Hallituksen pitäisi kansanedustaja Joona Räsäsen mukaan jättää toteuttamatta yhteisöveron kahden prosenttiyksikön lasku ja korkeampien marginaaliverojen alennus.

Yhteisönveron alennuksen peruminen säästäisi vajaa 900 miljoonaa ja marginaaliveron peruminen vajaa 400 miljoonaa.

– Siinä on jo 1,3 miljardia, mitä ei kannattaisi hassata menemään tulopohjan rapauttamiseen. Jos ne pitäisi entisellään, hallituksella ei olisi mitään miljardin uutta aukkoa, joka sen pitäisi leikkaamalla täyttää. Se olisi aika helposti hoidettavissa, Räsänen toteaa Demokraatille.

Toinen, pidemmän tähtäimen kysymys on tuleva julkisen talouden sopeutustarve, jota erityisesti Naton nostetun bkt-tavoitteen mukaiset puolustusinvestoinnit osaltaan pahentavat. Myös tässä yhteydessä on yhtenä keinona mainittu yritystukien leikkaukset.

SDP:n mukaan tukien karsimisen olisi voinut aloittaa jo kauden alussa.

– Jo tämän hallituskauden alussa olisi pitänyt todeta, että poistetaan teollisuuden sähköistämisen tuki, mikä on 150 miljoonaa. Tämä on vielä ensi vuoden valtion budjetissa, mutta tulee joka tapauksessa poistumaan seuraavaan kauteen mennessä.

SUORIA yritystukia jäisi sähköistämisen tuen poiston jälkeen Tilastokeskuksen arvion mukaan vuositasolla runsaan miljardin euron verran. Näihin SDP on Räsäsen mukaan esittänyt esimerkiksi 10-20 prosentin tasoleikkausta, joka toisi vuodessa noin 250-300 miljoonan säästöt.

Yksittäisten yritystukien poistaminen kokonaan on osoittautunut poliittisesti vaikeaksi.

Verotukien puolella SDP on esittänyt esimerkiksi vihreän siirtymän investointien painottamista fossiilisten energian tukemisen sijaan.

– Vihreän siirtymän investointien tuki on ollut tälle vuodelle voimassa. Olemme esittäneet, että sen kestoa pitäisi pidentää. Kun luodaan uutta tukimekanismia, silloin on välttämätöntä tarkastella kriittisesti olemassa olevia tukia.

Fossiilisen energian verotuissa on maatalouteen ja liikenteeseen liittyviä yritystukia, joiden leikkaaminen on perinteisesti ollut puolueille vaikeaa. Viime vuoden vaihtoehtobudjetissaan SDP on verotukien muutoksiin liittyviä ajatuksiaan tarkemmin esitellyt.

– Varmaan syksyn mittaan tulemme julkaisemaan uudet ehdotukset, kun näemme mitä hallitus on tekemässä.

PUOLUSTUKSEN lisämiljardien kohdalla Räsänen ottaisi oppia menneisyydestä.

– Tässä vähän unohtuu se, että olemme tällä vuosikymmenellä jo kertaalleen tuplanneet puolustusbudjettimme. Se liittyy edellisen vaalikauden päätöksiin, joista suurimpana on HX-hanke.

Kymmenen miljardin euron arvoisessa HX-hankkeessa Suomi etsi ja osti Hornet-hävittäjien seuraajaksi F-35 -koneet.

Lyhyellä aikavälillä asevoimien rahoitus hoidetaan Räsäsen mukaan muita menoja tarkistamalla, tulopohjaa miettimällä ja velalla.

– Pidemmällä aikavälillä olennaiseksi nousee se, mitä taloudessa tapahtuu. Onko taloutta mahdollista saada kasvamaan enemmän ja työllisyyttä vahvistettua. Se pienentäisi menopaineita muualla ja kasvattaisi tulopohjaa, jolloin puolustusmenojen rahoittaminen tulisi helpommaksi.

Urakka Naton 3,5+1,5 prosentin bkt-tavoitteen saavuttamiseksi tulee Räsäsen mukaan olemaan valtava.

– On hölmöä ajatella, että siihen olisi jokin yksittäinen hopealuoti. Samalla, kun puolustuksen tarpeet huomioidaan on varmistettava, että on edelleen jotakin mitä puolustetaan.

Kokoomuksen puolelta on mielellään puhuttu SDP:n suuntaan veromoukarista. Onko puolustusmenojen kasvua mahdollista rahoittaa koskematta verotukseen?

– On selvää, että ilman laaja-alaista tulopohjan tarkastelua tulevia puolustuksen tarpeita ei kyetä rahoittamaan. Pelkillä menosäästöillä tästä ei selvitä. On myös rehellistä sanoa, ettei tästä selvitä myöskään pelkillä veronkorotuksilla. Veikkaanpa, että jokainen puolue tämän ymmärtää. On eri asia mitä on valmius sanoa suoraan.

– On ollut hieman huvittavaa, että kokoomus on lähtenyt taisteluun sellaisia olkiukkoja vastaan, joita kukaan ei ole politiikan puolella esittänyt. Itse he jättävät kertomatta miten tämä kokonaisuus hoidetaan.

– Ehkäpä sielläkin vielä järki alkaa voittaa, kun eteenpäin mennään ja he ymmärtävät mikä tämä kokonaisuus tulee olemaan.