”Ei aiheuttanut keskustelua” – Pääministeri Orpo kommentoi hallituksen kohua herättänyttä Gaza-linjausta

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan Gazan konfliktiin ja humanitääriseen tilanteeseen liittyvistä valtiojohdon näkemyksistä kerrottiin etukäteen hallituskumppaneille. Simo Alastalo Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pääministerin mukaan maanantaina julkaistut linjaukset eivät aiheuttaneet hallituksessa keskustelua. Jälkikäteen keskustelua on hallituspuolue perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien riveissä kuitenkin virinnyt.

Orpolta kysyttiin torstaina eduskunnassa tuliko valtiojohdon Gaza-kannanotto yllätyksenä perussuomalaisille ja kristillisdemokraateille.

– Lähetin tiedoksi ja käytännössä, kun otimme meidän linjojen mukaisen kannan, niin se ei aiheuttanut keskustelua, Orpo totesi toimittajille.

PÄÄMINISTERILLE huomautettiin, että kristillisdemokraatit olisivat toivoneet ulostuloon muutoksia.

– Ei aiheuttanut keskustelua, Orpo toisti.

Orpo kutsui maanantaina X:ssä väestön pakkosiirtoja, joihin Israelin epäillään Gazassa valmistautuvan, sotarikoksiksi. Lisäksi hän vaati Israelia kantamaan kansainvälisen oikeuden mukaisen vastuunsa ja sallimaan humanitäärisen avun perille pääsyn Gazaan. Lisää aiheesta Nyt puhuu Anders Adlercreutz: ”En nyt kauheasti jaksa kiinnittää huomiota”

Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) viesti maanantaina X:ssä samansisältöisesti. KD:n puheenjohtaja Sari Essayah viestitti keskiviikkona Demokraatille näin.

– Meillä ei ole valtiojohdon X-viesteille mitään omaa prosessia, jossa niiden sisältöä käsiteltäisiin tai tehtäisiin esimerkiksi muutosesityksiä, Essayah kommentoi tekstiviestitse.

ESSAYAHIN viestistä syntyi vaikutelma, ettei Orpon ja Valtosen Gaza-aiheisia X-viestejä ollut etukäteen hyväksytetty hallituskumppaneilla.

Essayahin mukaan kristillisdemokraateille on tärkeää, että terroristijärjestö Hamasin rooli iskujen aloittajana selkeästi tuomitaan, israelilaisten panttivankien vapauttamista vaaditaan ja siviileille tarjotaan humanitääristä apua.

Myös KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman on arvostellut valtiojohdon kantaa liian yksipuoliseksi ja todennut, että israelilaisten panttivankien vapauttamisen tulisi olla ensimmäinen vaatimus.

– Se minkä valtiojohto tiedotti yhteisellä viestillään, niin se on hallituksen yhteinen linja ja sitä ei ole kukaan kiistänyt. Se perustuu meidän olemassaoleviin linjauksiin, Orpo sanoi torstaina eduskunnassa.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi torstaina, ettei ole Gaza-kannanotossa olevista asioista eri mieltä.

- En minä ole tämän viestin kanssa siinä olevista asioista erimielinen, Purra sanoi toimittajille eduskunnassa.

Valtionjohdon kannanotosta annettiin Purran mukaan tieto etukäteen, mutta sille ei odotettukaan kuittauksia.

SUOMEN tavoitteiksi Orpo listasi tulitauon, israelilaisten panttivankien vapauttamisen ja rauhanneuvottelujen käynnistämisen tavoitteena kahden valtion malli.

– Tämä on meidän hallituksen linjan mukaista. Erityisesti juuri nyt kriittinen tilanne Gazassa on järkyttävä.

Orpolta kysyttiin mitä kaiken tekeminen käytännössä tarkoittaa.

– Me istumme eri ministerineuvostojen pöydässä. EU on meidän keskeisin toimintafoorumi, jossa haetaan koko ajan EU:n yhteisiä voimakkaita toimia, jotta nämä tavoitteet saadaan toteutumaan. Suomi on hyvin aktiivinen.

SUOMI avustaa Orpon mukaan Gazan aluetta merkittävällä tavalla.

– Olemme voimakkaasti siinä rintamassa kansainvälisesti niin EU:ssa kuin YK:ssa, jossa vaaditaan tulitaukoa ja humanitääristä apua. Teemme yhdessä kumppaneidemme kanssa niin paljon kuin voimme.

Pääministeri ei halunnut arvioida milloin Palestiinan valtion tunnustaminen voisi tulla ajankohtaiseksi.