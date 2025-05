Valtiojohto paalutti Gaza-näkemyksensä X:ssä – näin Sari Essayah kommentoi

Hallituspuolue kristillisdemokraattien (KD) puheenjohtajan Sari Essayahin mukaan valtionjohdon X-viestien sisältöä ei käsitellä hallituksessa etukäteen. Essayah kommentoi Demokraatille ulkopoliittisen johdon kysymyksiä herättäneitä Gaza-näkemyksiä. Simo Alastalo Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kutsui X:ssä väestön pakkosiirtoja, joihin Israelin epäillään Gazassa valmistautuvan, sotarikoksiksi. Orpo vaati lisäksi Israelia kantamaan kansainvälisen oikeuden mukaisen vastuunsa ja sallimaan humanitäärisen avun perille pääsyn Gazaan. Rauhanneuvottelut tulisi Orpon mukaan aloittaa välittömästi kahden valtion mallin pohjalta. Myös ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) viesti maanantaina X:ssä samansisältöisesti.

Suomen ulkopolitiikkaa johtaa perustuslain mukaan tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Valtioneuvostoon kuuluu kokoomuksen lisäksi myös perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja RKP:n ministereitä.

– Meillä ei ole valtiojohdon X-viesteille mitään omaa prosessia, jossa niiden sisältöä käsiteltäisiin tai tehtäisiin esimerkiksi muutosesityksiä, Essayah kommentoi tekstiviestitse.

TOISIN sanoen Orpon ja Valtosen Gaza-aiheisia X-viestejä ei ollut Essayahin mukaan etukäteen hyväksytetty hallituskumppaneilla.

Essayah ei kuitenkaan yksilöi mistä asioista hän on mahdollisesti eri mieltä pääministeri Orpon kanssa.

KD:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman on aikaisemmin arvostellut valtiojohdon kantaa liiasta yksipuolisuudesta ja todennut, että israelilaisten panttivankien vapauttamisen tulisi olla ensimmäinen vaatimus. Lisää aiheesta Purran ja Essayahin Gaza-näkemykset hämärän peitossa

MYÖS Essayah toteaa, että kristillisdemokraateille on tärkeää, että terroristijärjestö Hamasin rooli iskujen aloittajana selkeästi tuomitaan, israelilaisten panttivankien vapauttamista vaaditaan ja siviileille tarjotaan humanitääristä apua.

– Kuten eilen totesin terroristijärjestö Hamasin ja Israelin armeijan sotatoimet ja niihin liittyvä siviilien hätä ovat eri asia kuin palestiinalaisalueiden tunnustaminen. KD ei tue Palestiinan tunnustamista eikä pidä edes keskustelua ajankohtaisena muun muassa tukeutuen eduskunnan yksimielisesti hyväksymän UTP-selonteon (valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon) linjauksiin, Essayah sanoo.

KD on odotetusti eri linjoilla muun muassa tasavallan presidentti Stubbin kanssa.

PRESIDENTTI Stubbin mukaan Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan ”jossakin vaiheessa”.

– Mielestäni olemme tilanteessa, jossa on liikettä. Maailmassa 147 maata on tunnustanut Palestiinan, Euroopan unionissa 11 (maata) 27:stä. Siinä vaiheessa, jos lähtee suurempi liike, Britannia, Ranska tai muutama muu maa, on Suomenkin hyvä olla historian oikealla puolella, Stubb kommentoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona Helsingin Sanomien mukaan.

KESKIVIIKKONA eduskunnassa Essayah kieltäytyi vastaamasta toimittajien kysymykseen hallituksen yhteisestä linjasta Gaza-kysymyksessä. Muun muassa Iltalehti yritti kysyä Essayahilta hyväksyykö hän Orpon, Valtosen ja presidentti Alexander Stubbin ulostulot.

– Minulla oli kiire TalPoon (talouspoliittinen ministeriryhmä), ja olin jo myöhässä, en ehtinyt portaissa kommentoimaan, Essayah viestittää.