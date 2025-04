”Ei missään määrin hyväksyttävää” – kansanedustaja kommentoi Teollisuusliiton tietoja UPM Plywoodin toiminnasta

Kansanedustaja Timo Suhonen on huolissaan, että hallituksen ”työmarkkinoita rapauttavat toimet” ovat saattaneet vaikuttaa siihen, että työnantajien otteet kovenevat laillisissa työtaistelutilanteissa.

Suhonen kommentoi tiedotteessaan uutista siitä, että Teollisuusliitto pyytää poliisia selvittämään UPM Plywoodin toimia työtaisteluiden yhteydessä. Teollisuusliiton jäseniltään saamien tietojen mukaan UPM Plywood on painostanut työntekijöitään luopumaan lakosta uhkauksilla ja muilla epäasiallisilla toimilla.

– Työntekijöiden painostaminen lakkotilanteessa ei ole missään määrin hyväksyttävää. Annan täyden tukeni työntekijöille tässä vakavassa tilanteessa. SDP seisoo vahvasti työntekijöiden rinnalla ja tukee heidän oikeuksiaan laillisiin työtaisteluihin, Suhonen sanoo tiedotteessa.

Suhonen sanoo, että hallituksen toimet työmarkkinoilla ovat herättäneet suurta huolta.

– Se on ensinnäkin asettunut vahvasti työnantajaleirin kelkkaan ja tehnyt itsestään työmarkkinaosapuolen. Tämän yhteistyön ”hedelmiä” on nähty tänä keväänä työmarkkinoilla: työtaisteluita on nyt laajasti lähes alalla kuin alalla. Mukaan lukien poliisit ja valtion työntekijät.