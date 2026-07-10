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Politiikka

10.7.2026 11:11 ・ Päivitetty: 10.7.2026 11:11

”Ei ole hyväksyttävää” – Syöpäjärjestöiltä tyrmäys Kelan lääkelinjaukselle

DEMOKRAATTI / ANNA-LIISA BLOMBERG

Syöpäjärjestöt kertovat olevansa huolissaan syöpää sairastavien yhdenvertaisuudesta. Syynä on potilasjärjestön mukaan se, että Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa.

Demokraatti

Demokraatti

Päätöksen vuoksi hoitojen kustannuksia siirtyy talousvaikeuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle.

– Vaikka nykyisten potilaiden hoidot jatkuvat ennallaan, herää kysymys siitä, miten uusien potilaiden mahdollisuudet saada tarvitsemansa hoito turvataan. Ei ole hyväksyttävää, että samaa sairautta sairastavat potilaat päätyvät eri asemaan sen perusteella, onko hoito aloitettu ennen vai jälkeen heinäkuun ensimmäisen päivän, Syöpäjärjestöjen pääsihteeri Juha Pekka Turunen sanoo tiedotteessa.

SYÖPÄJÄRJESTÖISSÄ pelätään, että jatkossa mahdollisuus hoitoon riippuu aiempaa enemmän potilaan taloudellisesta asemasta.

Muutos ei koske yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja eikä ennen heinäkuun alkua tehtyjä korvauspäätöksiä.

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