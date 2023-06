”Ei ole mitään erityistä hässäkkää” – Orpo kommentoi eilistä ”bensapumppukohua”

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kuvaili tänään iltapäivällä tuttuun tapaansa, että Säätytalolla on vähemmän väkeä ja vähemmän asioita ratkottavana – ja töitä tehdään lujasti. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olen aivan varma, että ne kaikki ovat ratkaistavissa, jos halua vain löytyy. Mielestäni on aivan realistista odottaa, että ensi viikon loppupuolella on valmista. Se vaatii vain tietyn puristamisen ja yhteisen tahtotilan ja ymmärryksen löytämistä, hän kertoi medialle perjantai-iltapäivänä.

Useat mediat uutisoivat torsta-iltana perussuomalaisten neuvottelijoiden lähteneen kesken kaiken talousryhmästä. IS:n lähteiden mukaan syynä olivat Orpon kommentit jakeluvelvoitteen kompensoinnista.

Jakeluvelvoitteen nosto voi korottaa polttoaineiden hintoja, ja perussuomalaiset on edellyttänyt, etteivät ilmastotoimet nosta arjen kustannuksia.

”Pakkohan sekin asia on ratkaista.”

Orpo totesi tänään, että työt ovat jatkuneet talouspöydässä aivan normaalisti tänään. Hänestä ”asiasta tuli ehkä turhankin iso eilen”.

– Siellä ei ole mitään erityistä hässäkkää. Olen jututtanut kaikkien puolueiden neuvottelijoita, ja halu löytää ratkaisua vaikeaan asiaan on. He pyörittävät erilaisia malleja. Pakkohan sekin asia on ratkaista.

Hallituspohja on mediatietojen perusteella etsinyt hyvitystä bensiinin ja dieselin jakeluvelvoitteen nousuun.

– Jossakin vilahti tällainen 200 000 miljoonaa euroa eilen. Itse käytin termiä, että kompensaatiossa on varmaan kyse joistakin sadoista miljoonista euroista. Valmista ei ole ja summat ovat auki, mutta ratkaisu pitää löytää, Orpo totesi.

Hän ei halunnut ottaa kantaa summiin, kun neuvottelu on herkässä tilanteessa: ”Ettei tule vääriä ymmärryksiä kenellekään.”

ORPON MUKAAN heti ensi viikon alussa ratkottavien kysymyksen joukkoon kuuluvat kehitysyhteistyön määrärahat, joissa puolueilla on erilaisia näkemyksiä.

– Se on ottanut aikaa siksikin, että halusin, että perusteellisesti puretaan, mitä kaikkea kehitysyhteistyö pitää sisällään. Kun leikkauksia tehdään, tehdään ne sitten oikealla tavalla ja fiksusti.

Alkuviikosta hallitusohjelmaan pitäisi saada kirjauksia myös sosiaali- ja terveyshuoltoon liittyvistä päätöksistä, Orpo linjasi.

– On ollut tiedossa, että sosiaali- ja terveyspalveluissa on niin valtava työ, että se varmaan valmistuu aivan viimeisten joukossa. Tarvittaessa otetaan asiaan kantaa vielä puheenjohtajapöydässä. Hoitajamitoitus on koko ajan puntarissa – pystytäänkö se toteuttamaan.