”Ei ota Erkkikään selvää” – kansanedustaja tivaa kokoomuksen linjaa

Jyväskylään puoluekokoukseen kokoontuvan kokoomuksen linja sunnuntailisien suhteen on epäselvä, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.). Demokraatti Demokraatti

Palkansaajien ylityö- ja sunnuntailisien poistosta on käyty kuluneen viikon aikana keskustelua sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoi tavoittelevansa seuraavalla vaalikaudella sunnuntailisien poistoa.

– Tällä hallituskaudella kokoomus on toteuttanut kaikki EK:n tavoitteet, joten herää kysymys tavoitteleeko kokoomus seuraavalla vaalikaudella EK:n toiveiden mukaisesti palkansaajien sunnuntailisien poistoa laista, Heinäluoma kysyy tiedotteessaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo kommentoi viime viikon kyselytunnilla Antti Lindtmanin kysyessä asiasta eduskunnan edessä: ”Ei tulisi mieleenkään, – – enkä sellaista lähtisi esittämään”.

– Kokoomuksen puoluekokoukselle valmistelluista aloitevastauksista kuitenkin paljastuu, että sunnuntailisien poisto on kuitenkin käynyt pääministerin mielessä. Oulun kokoomusopiskelijat on tehnyt aloitteen puoluekokoukselle sunnuntailisien lakisääteisyyden poistosta ja Orpon johtaman puoluehallituksen vastaus on paljonpuhuva, Heinäluoma huomauttaa.

ALOITEVASTAUKSESSA puoluehallitus toteaa: ”Sunnuntaikorotuksesta oli aiemmin mahdollista sopia toisin vain valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisellä työehtosopimuksella. – – Pääministeri Orpon hallitus on kuitenkin toteuttanut paikallisen sopimisen uudistuksen, jonka myötä sunnuntaikorvauksista sopiminen on mahdollista myös yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla. – – Puoluehallitus pitää aloitteessa esitetyn mukaisesti tavoiteltavana sitä, että työhön sovellettavista ehdoista sovitaan mahdollisimman pitkälti työpaikoilla, toimiala- tai yrityskohtaisten työehtosopimusten puitteissa.”

– Sen sijaan, että Orpon johtama puoluehallitus toteaisi, ettei kokoomus tavoittele sunnuntailisien poistoa, todetaan, että sunnuntailisien poistoa edistetään paikallisen sopimisen kautta. Puoluehallituksen vastausten perusteella ja pääministerin sekavien selitysten jälkeen kokoomuksen linjasta sunnuntailisiin ei ota Erkkikään selvää. Johtopäätös on kuitenkin selvä: taitaa palkansaajan palkkapussin leikkaus olla sittenkin mieluinen asia kokoomuspäättäjille, Heinäluoma sanoo.