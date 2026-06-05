Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Politiikka

5.6.2026 08:23 ・ Päivitetty: 5.6.2026 08:41

”Ei ota Erkkikään selvää” – kansanedustaja tivaa kokoomuksen linjaa

Nora Vilva/Demokraatti
Eveliina Heinäluoma (sd.).

Jyväskylään puoluekokoukseen kokoontuvan kokoomuksen linja sunnuntailisien suhteen on epäselvä, sanoo kansanedustaja Eveliina Heinäluoma (sd.).

Demokraatti

Demokraatti

Palkansaajien ylityö- ja sunnuntailisien poistosta on käyty kuluneen viikon aikana keskustelua sen jälkeen, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK kertoi tavoittelevansa seuraavalla vaalikaudella sunnuntailisien poistoa.

– Tällä hallituskaudella kokoomus on toteuttanut kaikki EK:n tavoitteet, joten herää kysymys tavoitteleeko kokoomus seuraavalla vaalikaudella EK:n toiveiden mukaisesti palkansaajien sunnuntailisien poistoa laista, Heinäluoma kysyy tiedotteessaan.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo kommentoi viime viikon kyselytunnilla Antti Lindtmanin kysyessä asiasta eduskunnan edessä: ”Ei tulisi mieleenkään, – – enkä sellaista lähtisi esittämään”.

– Kokoomuksen puoluekokoukselle valmistelluista aloitevastauksista kuitenkin paljastuu, että sunnuntailisien poisto on kuitenkin käynyt pääministerin mielessä. Oulun kokoomusopiskelijat on tehnyt aloitteen puoluekokoukselle sunnuntailisien lakisääteisyyden poistosta ja Orpon johtaman puoluehallituksen vastaus on paljonpuhuva, Heinäluoma huomauttaa.

ALOITEVASTAUKSESSA puoluehallitus toteaa: ”Sunnuntaikorotuksesta oli aiemmin mahdollista sopia toisin vain valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisellä työehtosopimuksella. – – Pääministeri Orpon hallitus on kuitenkin toteuttanut paikallisen sopimisen uudistuksen, jonka myötä sunnuntaikorvauksista sopiminen on mahdollista myös yrityskohtaisilla työehtosopimuksilla. – – Puoluehallitus pitää aloitteessa esitetyn mukaisesti tavoiteltavana sitä, että työhön sovellettavista ehdoista sovitaan mahdollisimman pitkälti työpaikoilla, toimiala- tai yrityskohtaisten työehtosopimusten puitteissa.”

– Sen sijaan, että Orpon johtama puoluehallitus toteaisi, ettei kokoomus tavoittele sunnuntailisien poistoa, todetaan, että sunnuntailisien poistoa edistetään paikallisen sopimisen kautta. Puoluehallituksen vastausten perusteella ja pääministerin sekavien selitysten jälkeen kokoomuksen linjasta sunnuntailisiin ei ota Erkkikään selvää. Johtopäätös on kuitenkin selvä: taitaa palkansaajan palkkapussin leikkaus olla sittenkin mieluinen asia kokoomuspäättäjille, Heinäluoma sanoo.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Rane Aunimo

Elokuva
29.5.2026
Arvio: Kodittoman miehen odysseiasta muodostuu turhauttava matka itsekkyyteen
Lue lisää

Petri Korhonen

Politiikka
3.6.2026
Helsingin pormestaristo: Puhemiehen avustaja esittää meistä perättömiä Suvivirsi-väitteitä
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU