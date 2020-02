”Ei pidä panikoitua, mutta varautua kyllä” – sosiaali- ja terveysvaliokuntaa infotaan koronavirustilanteesta

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta saa torstaina tietoa koronavirustilanteesta terveysviranomaisilta.

Asiasta kertoo valiokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen (kesk.) Twitterissä.

– Italian tilanteen vuoksi koronan leviämisen riskit ovat nousseet uudelle tasolle Euroopassa. Ei pidä panikoitua, mutta varautua kyllä, hän tviittaa.

Italiassa on kuollut seitsemän ihmistä koronaviruksen vuoksi ja yli 200 ihmistä on saanut tartunnan. Yksitoista kaupunkia Lombardian alueella on eristetty.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tiistaina asettaneensa kansanterveysuhkaan varautumista koordinoivan työryhmän.