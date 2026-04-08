”Ei Suomella ole enää varaa Orpon hallituksen vappumiljardeihin” – Oppositio jätti välikysymyksen köyhyydestä

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät jättivät Petteri Orpon (kok.) hallitukselle välikysymyksen köyhyydestä ja suomalaisten elinkustannusten kasvusta. Kyseessä on ensimmäinen vasemmistoliiton johdolla jätetty välikysymys tällä kaudella. Demokraatti Demokraatti

– Vielä ennen 2023 eduskuntavaaleja Riikka Purra (ps.) sanoi, että pienituloisilta leikkaaminen ei hänelle käy. Vielä hallitusneuvotteluissa Petteri Orpo vakuutteli, ettei keneltäkään vaadita kohtuuttomuuksia, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Pekonen luonnehti Orpon hallituskaudella tehtyjä päätöksiä paitsi kohtuuttomiksi myös ”todella kamaliksi”.

– Tämän oikeistohallituksen epäonnistuneen talouspolitiikan jäljet ovat erittäin rumat. Suomessa työttömyys on EU-maiden korkeimmalla tasolla. Asunnottomuus on kääntynyt kasvuun ja ulosottovelallisia on Suomessa ennätysmäärä yli 600 000 ihmistä.

KÖYHYYDEN ennakoidaan jatkavan kasvuaan tulevaisuudessa. Pekonen huomautti, että työntekijöiden aseman heikennykset ja sosiaaliturvaleikkaukset tapahtuvat samalla, kun hallitus kaavailee rikkaille ja suuryrityksille uusia miljardiluokan veronalennuksia.

– Tämä ei ole oikein. Tämä ei meille käy. Ja tästä syystä me esitämme, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.

Tytti Tuppuraisen mukaan SDP:n eduskuntaryhmä päätti yhtyä välikysymykseen ylimääräisessä kokouksessaan pääsiäisen jälkeen. Puheenvuorossaan Tuppurainen keskittyi hallituksen huhtikuun puolivälissä järjestettävään kehysriiheen.

– Joko hallituksen mielestä nyt olisi pieni- ja keskituloisen suomalaisen vuoro? Hallituksen epäonnistuneesta politiikasta maksetaan nyt kovinta hintaa nimenomaan tavallisten pieni- ja keskituloisten suomalaisten arjessa. Kaikki ympärillä kallistuu, työttömyys on korkealla, töitä ei ole ja pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa. Ja samalla hallitus leikkaa ihmisten turvaverkoista ja palveluista, Tuppurainen sanoi.

Hallituksen kaavaileman yhteisöveron kahden prosenttiyksikön alennuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alusta. Tuppurainen sanoi alennuksen olevan tehoton ja asiantuntijoiden tyrmäämä.

– Tämä päätös heikentää julkista taloutta hallituksen omankin arvion mukaan noin 830 miljoonaa euroa per vuosi. Alle puolella tämän veroalen kustannuksesta voitaisiin esimerkiksi palauttaa työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat, kohdistaa riittävä rahoitus nuorten työllisyyden tukemiseen, korottaa työmatkakuluvähennystä, antaa varainsiirtoverovapaus ensiasunnon ostajille sekä tilapäinen korkovähennys. Samalla velkaa tulisi yli puoli miljardia euroa vähemmän.

– Kysymys on todellakin arvovalinnoista ja kansalaiset ansaitsevat sen kuulla, Tuppurainen sanoi.

SDP haluaisi takaisin myös työttömyysturvan ja asumistuen suojaosat suhdanteisiin sidottuna.

VIHREIDEN puheenjohtaja Sofia Virta väitti hallituksen leikanneen lapsilta ja nuorilta, ettei se suututtaisi omia äänestäjäryhmiään suurten yritysten hallituksissa tai iäkkäämmissä väestöryhmissä.

– Hallituksen tietoisten valintojen seurauksena yli 31 000 lasta lisää putoaa köyhyyteen. Se tarkoittaa, että Suomessa lähes joka kuudes lapsi kasvaa köyhyydessä, Virta sanoi.

Suomessa on Virran mukaan jo nykyisin Jyväskylän asukkaiden verran köyhiä lapsia. Määrä on linjassa pienituloisten perheiden lapsia koskevien Suomen sosiaali ja terveys ry:n (Soste) tilastojen kanssa.

– Silti tämä hallitus valitsi antaa rikkaille ja ottaa juuri näiltä lapsilta. Lapsilta, jotka eivät voi puolustaa itseään eivätkä edes äänestää.

Vihreät on esittänyt sosiaaliturvaan ylimääräistä indeksitarkistusta. Puolue tukisi myös työmatkoillaan autoa tarvitsevia suomalaisia.

Vasemmistoliitto, SDP ja vihreät eivät etsisi hallituksen kaipaamia 100 miljoonan euron lisäsäätöjä sosiaaliturvasta tai sote-järjestöiltä.

– Jos Riikka Purra haluaa tehdä sitä kovaa talouspolitiikkaa, nyt voisi olla erinomainen hetki kaivaa ne vähän isommat sakset ja siirtyä sinne ympäristölle haitallisiin yritystukiin, Virta ohjeisti valtiovarainministeriä kehysriihen alla.

VASEMMISTOLIITON puheenjohtaja Minja Koskela kaipasi hallitukselta uusia keinoja pienituloisten tukemiseen.

– Meiltä puuttuu edelleen työkalu, joka olisi jotakin muuta kuin sosiaaliturvaa, jolla voitaisiin kohdennetusti auttaa ihmisiä. Tämä voisi olla vaikka normaaliajassa hiiliosinkomalli, jossa siirettäisiin fossiilisista polttoaineista saatavia verotuloja niin, että niitä voitaisiin kohdentaa vaikka haja-asutusalueilla asuville ihmisille, joiden on pakko käyttää autoa, jotka ovat pienituloisia. Tällaista kriisityökalua pitäisi ryhtyä rakentamaan. Tätä kyllä odotan nyt hallitukselta, Koskela sanoi.

Tuppurainen toivoi, ettei hallitus jatkaisi riihessä kaikkein varakkaimpia suosivalla linjallaan.

– Toiveena on, että Orpo-Purran hallitus tekisi täyskäännöksen politiikassaan. Emme siihen kyllä usko emmekä luota. Sen vuoksi olemme mukana jättämässä tätä välikysymystä, jonka tarkoituksena on eduskunnan äänestyksessä kaataa tämä istuva oikeistohallitus ja saada aikaiseksi parempaa politiikkaa, Tuppurainen sanoi.

Myös Sofia Virta toivoi hallituksen kaatuvan ennen kehysriihtä.

– Ei Suomella ole enää varaa Orpon hallituksen vappumiljardeihin tänä vuonna, Virta totesi.