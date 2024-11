Ei-vasemmistolainen keskusta löi taas hynttyyt yhteen Liike nytin kanssa – Harkimo: “Edellytykseni oli, että vasemmistopuolueet eivät ole mukana”

Keskusta ja Liike nyt tekevät tällä hallituskaudella jo neljännen yhteisen välikysymyksensä. Välikysymys, josta keskusta tiedotti jo pari-kolme viikkoa sitten, on määrä jättää ensi viikolla. Johannes Ijäs Demokraatti

Keskusta suunnitteli tekevänsä välikysymyksensä yksin, mutta sittemmin on noussut julkisuuteen, että Liike nyt on mukana.

Keskusta on tehnyt välikysymyksissä yhteistyötä myös muiden puolueiden kanssa, mutta usein yhteistyökumppaniksi on valikoitunut nimenomaan Liike nyt.

Keskusta kipuili olemassaoloaan Marinin hallituksessa, jossa oli poliittisesti vasemmalla olevia, joten Liike nyt lienee siitä syystä tällä hetkellä mieluisa yhteistyökumppani.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo ei koe, että keskusta käyttäisi häntä hyväkseen välikysymyskaverina siksi, että pyrkisi viestimään tällä tavalla oikeistolaisuuttaan.

– Ei. Ei todellakaan. Minä halusin itse olla tässä mukana keskustan kanssa. Meillä ei ole vasemmiston kanssa sama ajatus soten hoidosta. En minä näe, miten ne (vasemmistopuolueet) voisivat olla samassa välikysymyksessä.

Harkimo kertoo olleensa itse välikysymyksen suhteen aktiivinen keskustaan päin.

– Minun edellytys oli, että vasemmistopuolueet eivät ole mukana, Harkimo sanoo.

KUN Antti Kaikkonen pyrki keskustan puheenjohtajaksi, hän sanoi julkisuuteen haluavansa tehdä selväksi, että keskusta ei ole vasemmistolainen puolue.

Keskusta on ei-vasemmistolainen puolue, vakuutteli kovasti myös entinen puheenjohtaja Annika Saarikko jo valtiovarainministeriaikoinaan.

Harry Harkimoa naurattaa, kun Demokraatti yrittää kysyä häneltä, allekirjoittaako hän, että keskusta ei ole vasemmistolainen puolue.

– En minä ota kantaa keskustan ideologiaan. Minun mielestäni vasemmisto-oikeisto-akseli on vanhanaikainen. Ei semmoista ole enää samalla lailla olemassa.

Mutta millainen puolue keskusta sitten on, jos sinun pitäisi määritellä?

– Kysy niiltä.

– En minä lähde määrittelemään, se on keskustan oma asia.

KESKUSTAN eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ei lähde avaamaan, miten Harkimo päätyi mukaan välikysymykseen. Hän ei kommentoi, oliko Harkimo itse aloitteellinen.

– Meillä on Harkimon kanssa säännöllinen keskusteluyhteys, Kurvinen toistaa.

Halusivatko muut oppositiopuolueet mukaan?

– Me olemme puhuneet vain Harkimon kanssa tästä aloitteesta, Kurvinen kertoo.

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tiedotti, että vihreä eduskuntaryhmä on päättänyt tukea keskustan välikysymystä ja kertoi samalla, että jos kutsu muille oppositiopuolueille keskustalta välikysymykseen liittymiseksi tulee, ovat vihreät kysymyksessä mukana. Media uutisoi asiasta Virran tiedotteen pohjalta.

– Ylipäänsä, jos jotain intoa on yhteistyötä tehdä tämmöisissä, eihän niitä median kautta esitetä niitä tarjouksia, Kurvinen sanoo.

– Oleellista on se, että meillä ja Liike nytillä on samantyyppiset linjat soteen liittyen ja muutenkin. Yhteistyö Liike nytin kanssa on luontevaa. Liittynee varmaan siihen, että Liike nyt on ei-vasemmistolainen puolue niin kuin mekin, Antti Kurvinen sanoo.

Kurvinen muistuttaa keskustan olleen välikysymysyhteistyössä myös muiden oppositiopuolueiden kanssa. Asiaa katsotaan aina tapauskohtaisesti.

– Mutta eihän nyt varmaan ole mikään salaisuus, että meillä on erilaisia talousnäkemyksiä kuin demareilla ja vasemmistoliitolla. Ne kytkeytyvät tietysti soteen. Meillä on erilaisia näkemyksiä normeista. Meillä ja Liike nytillä on yhteinen näkemys, että normeerausta pitäisi uskaltaa purkaa ja antaa hyvinvointialueille vapautta. Tässähän meidän kannat eroavat vasemmisto-oppositiosta.

KUN Kurviselle toteaa, että nyt kaksi ei-vasemmistolaista puoluetta tekee välikysymyksen, hän sanoo keskustan olevan keskellä.

– Ja en minä tiedä, onko Liike nyt määritellyt itseään puolueena. Eiväthän he ole vasemmistopuolue, he ovat kai jonkinlainen keskusta-oikeiston puolue.

– Tämä ei tarkoita, että emme voisi tehdä vaikka vihreiden tai demareiden kanssa yhteistyötä välikysymyksissä.

Kurvisen mukaan on helpompi löytää Liike nytin kanssa yhteiset kannat, kun taas demareiden ja vihreiden kanssa välikysymys vaatii aina neuvottelua ja sovittamista.

Mikä sotessa on sitten tärkeää vasemmisto-oikeisto-akselilla, missä ne erot kulkevat siinä?

– Isoimmat erot liittyvät siihen, että tietysti on selvä, että hyvinvointialueet ovat aivan oleellinen osa julkisen talouden hoitoa, koska niiden merkitys on niin valtava. Yhteispotti on 20-30 miljardin euron välillä.

Kurvisen mukaan sotessa täytyy tehostaa ja säästääkin, vaikka ei sillä tavalla ja tahdilla kuin hallitus.

Hän jatkaa sen selventämistä, miksi muu oppositio ei ole välikysymyksessä mukana:

– Tietysti meidän lähtökohta on se, että taloutta pitää myös säästämällä sopeuttaa. Toinen mikä on varmaan iso periaattellinen kysymys on se, että ollaanko valmiita purkamaan normeja vai ei vai lähdetäänkö siitä liikkeelle, että kaikki mitoitukset säädetään tiukasti Helsingistä. Annetaanko hyvinvointialueille tilaa tehdä omia ratkaisuja palvelutuotannossaan ja itse päästä siihen heidän mielestään optimaalisen tulokseen vai ei. Tässä on myös semmoinen perusjännite, koska demarit ja kumppanit lähtevät lähtökohtaisesti yleisellä tasolla yleensä siitä – tämä nyt on totta kai ikävä laittaa toisen suuhun sanoja – mutta yleisesti se vaikuttaa siltä, että SDP ja kumppanit ajavat valtakunnallisia, tiukkoja normeja. Niitä ei olla valmiita keventämään. Nämä ovat ne perusjännitteet, mutta en minä nyt tästä hirveätä draamaa saa.