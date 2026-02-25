Palkittu politiikan aikakauslehti.
”Ei voi olla niin, että risusavottaan on mentävä, kun Purran pilli soi” – Lindtman tarjosi hallitukselle SDP:n vaihtoehdot

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman valtiopäivien avajaiskeskustelussa. Taustalla pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.).

Tuleva kehysriihi on tulikoe hallitukselle, koska se testaa, ovatko hallituspuolueet aidosti sitoutuneet juuri solmittuun parlamentaariseen velkajarrusopuun, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi valtiopäivien avajaiskeskustelussa.

Demokraatti

Demokraatti

Lindtmanin mukaan hallituksen on osoitettava olevansa valmis parantamaan budjettitalouden tasapainoa 1,4 miljardilla eurolla vielä tällä vaalikaudella, kuten Suomen EU-jäsenenä tekemät sitoumukset edellyttävät.

– Ovatko hallituspuolueet valmiita vähentämään velkaantumista myös käytännössä – ei vain puheissa, hän kysyi.

Lindtmanin mukaan SDP on valmis tekemään tarvittavat päätökset talouden tasapainottamiseksi.

– Jos hallitus kaipaa vaihtoehtoja, tarjoamme tiekartan, Lindtman sanoi ja luetteli SDP:n vaihtoehdot.

SDP luopuisi yhteisöveron alennuksesta, karsisi yritystukia sekä luopuisi yksityisen hoidon Kela-korvauksista, rajaisi kotihoidontukea ja ottaisi käyttöön maankäytön muutosmaksun.

Lindtman muistutti, että vaalikausi on todistanut, ettei talous tasapainotu ilman kasvua ja työllisyyttä. SDP esittääkin edellä mainittujen lisäksi kolme kiireisintä kasvutoimea: ensiasunnon ostajien tukemista, yritysten kasvurahoituksen vahvistamista sekä täsmätoimia suurtyöttömyyden nujertamiseksi.

– Tuplataan nuorten työllistymistuki, parannetaan kotitalousvähennystä hoiva- ja hoitotyössä ja tuetaan pieniä yrityksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa, Lindtman listasi.

– Koska eihän se nyt voi olla niin, että työtön ei saa opiskella, yrittää eikä tehdä vapaaehtoistyötä – mutta risusavottaan on mentävä, kun Purran pilli soi.

