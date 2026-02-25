Politiikka
25.2.2026 12:55 ・ Päivitetty: 25.2.2026 12:55
”Ei voi olla niin, että risusavottaan on mentävä, kun Purran pilli soi” – Lindtman tarjosi hallitukselle SDP:n vaihtoehdot
Tuleva kehysriihi on tulikoe hallitukselle, koska se testaa, ovatko hallituspuolueet aidosti sitoutuneet juuri solmittuun parlamentaariseen velkajarrusopuun, SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi valtiopäivien avajaiskeskustelussa.
Lindtmanin mukaan hallituksen on osoitettava olevansa valmis parantamaan budjettitalouden tasapainoa 1,4 miljardilla eurolla vielä tällä vaalikaudella, kuten Suomen EU-jäsenenä tekemät sitoumukset edellyttävät.
– Ovatko hallituspuolueet valmiita vähentämään velkaantumista myös käytännössä – ei vain puheissa, hän kysyi.
Lindtmanin mukaan SDP on valmis tekemään tarvittavat päätökset talouden tasapainottamiseksi.
– Jos hallitus kaipaa vaihtoehtoja, tarjoamme tiekartan, Lindtman sanoi ja luetteli SDP:n vaihtoehdot.
SDP luopuisi yhteisöveron alennuksesta, karsisi yritystukia sekä luopuisi yksityisen hoidon Kela-korvauksista, rajaisi kotihoidontukea ja ottaisi käyttöön maankäytön muutosmaksun.
Lindtman muistutti, että vaalikausi on todistanut, ettei talous tasapainotu ilman kasvua ja työllisyyttä. SDP esittääkin edellä mainittujen lisäksi kolme kiireisintä kasvutoimea: ensiasunnon ostajien tukemista, yritysten kasvurahoituksen vahvistamista sekä täsmätoimia suurtyöttömyyden nujertamiseksi.
– Tuplataan nuorten työllistymistuki, parannetaan kotitalousvähennystä hoiva- ja hoitotyössä ja tuetaan pieniä yrityksiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisessa, Lindtman listasi.
– Koska eihän se nyt voi olla niin, että työtön ei saa opiskella, yrittää eikä tehdä vapaaehtoistyötä – mutta risusavottaan on mentävä, kun Purran pilli soi.
