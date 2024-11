“Eivät vastaa ajatteluani” – näin SDP:n Lindtman ja Tuppurainen kommentoivat Kimmo Kiljusen puheita

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljusen (sd.) kommentit rajaturvallisuuslaista ja itärajan kiinni pitämisestä eivät vastaa SDP:n linjaa, puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen ja SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanovat. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Helsingin Sanomat uutisoi tänään videosta, joka on kuvattu Kimmo Kiljusen tapaamisesta suomenvenäläisen Aleksanterinliiton kanssa eduskunnassa 28. lokakuuta.

Kiljunen sanoo videolla suhtautuneensa ”empien” kesällä hyväksyttyyn niin sanottuun käännytyslakiin. Hän sanoo kannattaneensa lakia, koska Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on rajaan kohdistuvan hybridioperaation takana. Kiljunen sanoo myös, että hänen mielestään lain idea oli se, että itäraja voitaisiin lain turvin avata. Hänen mielestään rajan pitäminen edelleen kiinni on väärin ja raja pitäisi avata.

– Kimmo Kiljunen on tässä ottanut näkökulmia, jotka eivät edusta sosialidemokraattien ulko- ja puolustuspoliittista linjaa, eivätkä sitä keskustelua, jota on käyty sosialidemokraattisessa eduskuntaryhmässä ja edellytämme, että hän antaa tästä asiasta selvityksen, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen kommentoi Kiljusen puheita.

Media kysyi Tuppuraiselta eduskunnassa, kuinka vakavana hän pitää tällaista lausuntoa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta.

– Haluamme kuulla Kiljuselta selvityksen, miksi hän on tällä tavalla lausunut, mitkä motiivit hänellä ovat ja sen perusteella muodostamme johtopäätöksen, millaisesta asiasta tässä todella on kysymys, Tuppurainen sanoi ja totesi, että kyseessä on vakava asia.

Tuppuraisen mukaan keskustelu Kiljusen kanssa pyritään käymään viivytyksettä. Tuppurainen kertoi kuulleensa Kiljusen lausunnoista ensimmäisen kerran Helsingin Sanomista.

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo Tuppuraisen tapaan, että asiasta käydään keskustelu Kimmo Kiljusen kanssa.

– Mitä tulee näihin sitaatteihin, joita luin, niin ne eivät vastaa omaa ajatteluani. Itärajan avaamisen osalta SDP:n linja on se, että tässä kuullaan ennen kaikkea turvallisuusviranomaisia. Niin kuin tässä on pitkin matkaa tehty – Suomen turvallisuus edellä. Turvallisuusviranomaisten näkökanta on se, joka siinä painaa.

Esittämäni näkökannat eivät edusta SDP:n, saati eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan linjaa.

DEMOKRAATTI ei ole tavoittanut eduskunnassa Kimmo Kiljusta, mutta Kiljunen on julkaissut asiasta tiedotteen.

– Tilanne Venäjällä ja itärajalla koskettaa minua henkilökohtaisesti perheeni kautta. Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan roolissa ja tähän ikään tullessa minun olisi silti pitänyt ymmärtää, että en voi tällaisia lausuntoja antaa, Kiljunen sanoo tiedotteessa.

Kiljusen vaimo on kotoisin Venäjältä.

– Esittämäni näkökannat eivät edusta SDP:n, saati eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan linjaa. Kyse oli puhtaasi yksityisajattelustani. Aion antaa eduskuntaryhmälle asiasta selvityksen, Kiljunen sanoo.

Kiljusen mukaan SDP on sitoutunut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteisiin linjoihin. Lehdistönvapaus on perustavanlaatuinen osa sananvapautta ja demokratiaa, hän sanoo.

– Minulla on erittäin suuri arvostus suomalaista lehdistöä kohtaan, joka on riippumaton ja erittäin korkeatasoinen.

Videolla Kiljunen moitti suomalaista mediaa tavasta käsitellä kaikkia venäläisiä vihollisina.