EK palkkaa kenraalin – Jyri Häkämies kertoo, mistä on kyse

Elinkeinoelämän keskusliitolta (EK) tupsahti eilen toimituksen sähköpostiin kiinnostava tiedote. Se on palkkaamassa kenraalin palvelukseensa. Kyseessä lienee ensimmäinen työmarkkinakenraali sarallaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Tarkalleen ottaen kenraalimajuri (res) Kim Mattsson on nimitetty Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n turvallisuuspoliittiseksi neuvonantajaksi helmikuun alusta. Mattsson vastaa tulevassa tehtävässään yritysten varautumisen tukemisesta.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa Demokraatille, että nimitys kertoo ajasta, jossa elämme. Hän muistuttaa, että kauppapolitiikkaan on tullut lisää erilaisia jännitteitä. Niitä pitää ymmärtää ja niiden vaikutusten arviointi on yrityksille tärkeätä.

Häkämies puhuu myös siviilipuolen toimintaan liittyvästä kokonaismaanpuolustuksesta ja summaa sen tarkoittavan sitä, että eri yhteiskunnan osa-alueet valjastetaan yhteiseksi hyväksi.

– Yrityksillähän on todella iso rooli ollut Suomen huoltovarmuudessa jo ennestään. Varmasti tässä suhteessa Mattson tuo meille lisäosaamista.

Häkämies muistuttaa, että jo korona laittoi asioita uusiksi muun muassa logistisilla reiteillä ja yrityksissä jouduttiin miettimään, mistä saadaan raaka-aineita. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Venäjän kaupan loppuminen ovat vaikuttaneet toimintakenttään.

Häkämies painottaakin, että turvallisuusympäristön muutokset edellyttävät yrityksiltä hyvää varautumista ja toiminnan jatkuvuuden varmistamista. Jatkuvuus ja ennustettavuus ovat yrityksille avainasioita. Erilaisten riskien arviointi on tärkeää.

HÄKÄMIES kertoo, että aloite Mattsonin palkkaamisesta tuli EK:lta. Hän toteaa, että työtä, jota Mattson tekee, on jo muutoinkin toteutettu EK:ssa. Yrityksille on esimerkiksi tehty raportteja skenaarioista, mitä maailmalla voi tapahtua ja miten se vaikuttaa toimintaan.

– Toimintamalli on tässä viime vuosina tullut tutuksi. Se vain kertoo siitä, että tämä on tällaista kriisistä kriisiin menemistä. Puolustusvoimien ihmisillä on perinteisesti tämäntyyppistä osaamista ja ajattelua. Sitä osaamista me nyt tuomme yritysten käyttöön ja meidän toimintaamme.

Kokoomustaustaiselta, puolustusministerinäkin 2007-2011 toimineelta Häkämieheltä on myös syytä kysyä, onko kenraalin palkkaamisessa kyse samasta ilmiöstä kuin siinä, että kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaiksi näyttää nyt tulevan kenraaleja.

– Ei minun mielestäni. Siinä on varmaan kysymys turvallisuuspolitiikan muutoksesta ja Nato-jäsenyydestä. Tietenkin Nato-jäsenyys vaikuttaa myöskin meihin sillä tavalla, että puolustusteollisuus ja laajemminkin yritykset toiveittemme mukaan pääsevät Nato-maiden hankintoihin. Tämähän on meidän tavoitteena. Mutta kyllä tämäntyyppistä toimintaa ja ajattelua on yrityksissä ja EK:ssa ollut jo valmiiksi.

Mattson lienee aikanaan joltain osin avuksi myös suomalaisille yrityksille siinä, kun ne pyrkivät saamaan sopimuksia Ukrainan jälleenrakentamiseksi.

– Uskoisin näin. Sehän on vielä työn alla ja EK:llahan on rooli Ukrainan jälleenrakennuksen tekemisessä, Häkämies sanoo.

Hän painottaa, että tässä EK tekee yhteistyötä valtionjohdon kanssa, etenkin ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sekä totta kai Ukrainan kanssa.

LOPPUKESÄSTÄ Suomen entinen pääministeri Esko Aho nimitettiin hallituksen puheenjohtajaksi uuteen China Office -yhtiöön, jonka taustalla on 25 suomalaista suurta yritystä. China Officen toimisto sijaitsee EK:n tiloissa Helsingin Eteläranta 10:ssä.

Häkämies kuvaa EK:ta China Officen kumppaniksi. EK ei ole sen varsinainen jäsen mutta Häkämies istuu China Officen hallituksessa.

Julkisuudessa China Office on nähty vienninedistämisenä. Helsingin Sanomille Aho sanoi kuitenkin, ettei siitä ole kyse.

– Pyrimme auttamaan meidän yrityksiämme saamaan informaatiota, osaamista ja ymmärrystä, jotta ne voivat itse tehdä fiksuja päätöksiä Kiinan suhteen, hän kuvasi.

Ahoa on arvosteltu siitä, että hän toimi ensin venäläisessä Sperbankissa ja hyppäsi tämän jälkeen miltei suoraan edistämään Kiina-tietoutta, kummatkin ovat autoritaarisia valtioita.

Häkämies toteaa Ahon perustelleen China Officeen tuloaan sillä, että siinä on paljon samaa mallia kuin East Officessa. Aho johti aiemmin East Officen hallitusta. Se on suomalaisvenäläisen kauppakamarin ja Suomen suurimpien Venäjän kanssa kauppaa käyvien yritysten yhteenliittymä.

NÄIN Häkämies pyörittelee China Officen merkitystä yrityksille:

– Nyt puhutaan siitä, miten Kiina on muuttunut ja mahdollisesti muuttumassa ja minkälainen on niiden valtiontukipolitiikka, valtionyhtiöiden tukipolitiikka. Sitten tullaan tietysti demokratia- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Mutta yhtä kaikki, kun on puhuttu siitä, että pitää analysoida yritysten riippuvuuksia, minun mielestäni China Office juuri tekee sitä työtä, auttaa yrityksiä analysoimaan omaa toimintaa, vaihtoehtoa ja tulevaisuutta.

Sitä Häkämies ei koe tehtäväkseen kommentoida, onko Sperbankissakin toiminut Aho oikea henkilö tehtävään.

– Hän on tietysti ollut aktiivinen Kiinan suhteen jo aiemmin. Hänellä on sitä osaamista ja kontakteja. Ymmärrän sinänsä tämän valinnan, Häkämies sanoo.

EK:lla ei ollut Häkämiehen mukaan Ahon valintaan osuutta.

EK:n neuvonantajaksi palkattavan Kim Mattsonin toimenkuvalla ei välttämättä ole linkkiä China Officen toimintaan.

– Ei. Se on eri. Eihän Mattson ole vielä aloittanutkaan. Ei kannata nyt olla, ennen kuin hän aloittaa ja pääsee sisälle, ehdottoman varma, mitä hän tekee. Tietenkin toimenkuva rakentuu sitten ajan kanssa.