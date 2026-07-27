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Talous

27.7.2026 05:51 ・ Päivitetty: 27.7.2026 05:51

EK: Yritysten suhdannenousu jatkui, tilanne silti keskimääräistä heikompi

Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan.

Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.

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