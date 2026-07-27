Talous
27.7.2026 05:51 ・ Päivitetty: 27.7.2026 05:51
EK: Yritysten suhdannenousu jatkui, tilanne silti keskimääräistä heikompi
Suomalaisyritysten suhdannenousu jatkui ja vahvistui heinäkuussa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n suhdannebarometri kertoo. Tilannetta kuvataan silti vielä keskimääräistä heikommaksi.
Rakennusyritysten pitkään heikkona pysytellyt suhdannetilanne on kääntynyt selvästi parempaan. Tuotannon määrän ennustetaan kasvavan matalalta lähtötasoltaan.
Teollisuuden suhdannetilanne on barometrin mukaan parantunut jo pitkän aikavälin keskimääräiselle tasolle. Palveluiden myynnin kasvu oli maltillista.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.