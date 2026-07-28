Kotimaa
28.7.2026 12:58 ・ Päivitetty: 28.7.2026 12:58
Ekaluokkalaisia on entistä vähemmän – Myös ammattikoululaisten määrä laskenut
Ekaluokkalaisten määrä vähenee Suomessa entisestään. Opetushallitus kertoo, että elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin tuhat vähemmän kuin vuosi sitten.
Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa.
Suhteellisesti eniten ekaluokkalaisten määrä on laskenut Kymenlaaksossa, jossa laskua on ollut kuudessa vuodessa 27 prosenttia.
Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut puoli miljoonaa oppilasta. Viime vuonna oppilaita oli vain muutaman prosentin vähemmän kuin vuonna 2020, joten oppilasmäärän pienentyminen näkyy tällä hetkellä eniten alaluokilla.
VIERASKIELISTEN oppilaiden määrä on ollut tasaisessa kasvussa. Viime vuonna oppilaista 13 prosentilla äidinkieli oli jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame.
Maahanmuuttajataustaisille tarkoitetussa perusopetuksen valmistavassa opetuksessa opiskelee vuosittain jossakin vaiheessa lukuvuotta vajaat 10 000 oppilasta.
Tämän lisäksi aikuisten perusopetuksen opiskelijamäärä on ollut noususuuntainen. Suurin osa sitä suorittavista on vieraskielisiä.
LUKIO-OPINNOT aloittavien määrä pysyy tänä syksynä samankaltaisena kuin aiempina vuosina. Opintonsa aloittaa noin 37 000 opiskelijaa. Arvioon on laskettu mukaan myös aikuisten lukiokoulutuksessa opiskelevat.
Lukiossa opiskelevien kokonaismäärä jopa kasvoi viime vuonna edellisvuodesta. Opetushallituksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että entistä useampi käyttää lukio-opintoihinsa yli kolme vuotta.
Elokuussa ammatillisen koulutuksen aloittavien määrä pysyy edeltävien vuosien tapaan noin 36 000:ssa.
KOKO vuoden aikana ammatillisen koulutuksen aloittavien määrä suli viime vuonna merkittävästi. Ammatillisen perustutkinnon sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnon aloittaneiden määrä laski 15 prosentilla vuosien 2024 ja 2025 välillä.
Syitä laskulle voi olla monia, mutta Opetushallitus arvioi, että se voisi johtua esimerkiksi aikuiskoulutustuen lakkauttamisesta tai ammatillisen koulutuksen rahoitukseen tehdyistä muutoksista.
STT/Ilja Minkin
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