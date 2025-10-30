Palkittu politiikan aikakauslehti.
30.10.2025 13:30 ・ Päivitetty: 30.10.2025 13:30

EKP jätti ohjauskoron ennalleen – inflaatio lähellä tavoitetta

LEHTIKUVA / AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV
EKP:n päämaja Saksan Frankfurtissa.

Euroopan keskuspankki EKP on tänään odotetusti jättänyt ohjauskorkonsa ennalleen, joten talletuskorko pysyy edelleen 2,0 prosentissa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

EKP totesi, että euroalueen inflaatio on asettunut lähelle keskipitkän aikavälin kahden prosentin tavoitetta.

EKP sanoo, että euroalueen talous on pysynyt kasvu-uralla huolimatta kauppakiistoista ja geopoliittisista jännitteistä.

