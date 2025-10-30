30.10.2025 13:30 ・ Päivitetty: 30.10.2025 13:30
EKP jätti ohjauskoron ennalleen – inflaatio lähellä tavoitetta
Euroopan keskuspankki EKP on tänään odotetusti jättänyt ohjauskorkonsa ennalleen, joten talletuskorko pysyy edelleen 2,0 prosentissa.
EKP totesi, että euroalueen inflaatio on asettunut lähelle keskipitkän aikavälin kahden prosentin tavoitetta.
EKP sanoo, että euroalueen talous on pysynyt kasvu-uralla huolimatta kauppakiistoista ja geopoliittisista jännitteistä.
Kommentit
