Talous

25.3.2026 09:32 ・ Päivitetty: 25.3.2026 10:27

EKP: Meillä on keinomme pehmentää Iran-kriisin vaikutuksia

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde sanoo, että EKP:llä on liuta eri vaihtoehtoja, joilla vastata Lähi-idän sotatoimien markkinoille aiheuttamaan energiashokkiin.

DEMOKRAATTI/STT

Lagarde kommentoi asiaa vuosittaisessa johtajapuheessaan, jonka hän piti Saksan Frankfurtissa.

YHDYSVALTAIN ja Israelin tekemän Iran-hyökkäyksen on pelätty johtavan energiakriisiin. Esimerkiksi Maailman energiajärjestön johtaja vertasi taannoin tilannetta jo 1970-luvun öljykriisin syntyhetkiin.

Sotatoimet vaarantavat paitsi maailmanlaajuisia öljykuljetuksia, myös energiantuotantoa Lähi-idässä.

Lagarde korosti, ettei EKP kuitenkaan ryhdy toimiin, ennen kuin Iranin sodan aiheuttaman shokin kokoluokka ja pysyvyys ovat tiedossa.

HÄNEN MUKAANSA energiashokki on toistaiseksi ollut pienempi kuin Venäjän hyökkäyssodan vuonna 2022 alkuun panema vastaavan kaltainen tilanne Euroopassa. Hän huomautti, että tuolloin inflaatio oli koronapandemian jälkitilanteessa korkeampi ja talous kärsi työvoimapulasta.

Lagarde sanoi, että nyt euroalueen talous on vakaammalla pohjalla ja inflaatio on ollut jo jonkin aikaa EKP:n tavoitetason tuntumassa.

EKP päätti viime viikon kokouksessaan pitää ohjauskorot odotetusti ennallaan. Samalla se varoitti sodan aiheuttamasta korkeammasta inflaatiosta ja kasvun heikentymisestä.

