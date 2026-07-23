Talous
23.7.2026 12:49 ・ Päivitetty: 23.7.2026 12:49
EKP teki ratkaisunsa
Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25 prosentissa.
EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä.
Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen.
EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa.
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