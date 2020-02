El Pais: Teneriffalla neljä on sairastunut koronaan, kaikki samassa hotellissa

Teneriffalla on todettu uusia koronavirustartuntoja, kertoo muun muassa espanjalainen sanomalehti El Pais. Näin ollen yhteensä neljällä ihmisellä on koronavirustartunta. Kaikki tartunnat on todettu Lounais-Teneriffalla Adejessa sijaitsevassa hotellissa, joka on eristetty koronaviruksen vuoksi.