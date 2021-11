Eläinten oikeudet ja alustatalous puhuttivat Helsingin demareita Oulun puoluevaltuustossa

Vuoden etäkokouksien jälkeen SDP:n puoluevaltuusto kokoontui läsnäolokokoukseen Oulussa viikonloppuna. Osallistujat olivat silmin nähden iloisia toisia nähdessään ja kahvitauoilla keskustelu raikasi ympäri kokouspaikan käytäviä ja saleja. Demokraatti / Helsinki

Kokouksen esityslistalla olivat sääntömääräiset asiat ja poliittisen tilannekatsauksen antoi pääministeri, puolueen puheenjohtaja Sanna Marin. Marin piti puheessaan tärkeänä, että SDP toimii jatkossakin rohkeana, pohjoismaista hyvinvointivaltiota uudistavana puolueena.

Helsinkiä kokouksessa edusti viisi puoluevaltuutettua, jotka kaikki käyttivät puheenvuoron kokouksessa. Helsingin Sosialidemokraattien puheenjohtaja Anita Hellmanin mielestä aktiivisuus kuvaa hienosti Helsingin demareiden monipuolista keskustelukulttuuria.

Hellman muistutti kokousväkeä Tampereen puoluekokouksen periaatejulistuksesta. Siinä todetaan, että liikkeemme toimii yhdessä paremman tulevaisuuden eteen ja että meillä on yhteinen vastuu maapallon kestävästä kehityksestä. Tähän liittyy luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, jotta planeettamme säilyy elinkelpoisena.

– Ehdotan, että puolue perustaa eläinpoliittisen työryhmän, jotta voimme keskustella eläinten aseman parantamisesta faktojen pohjalta. Peräänkuulutan aitoa keskustelua. Eläinten oikeuksista puhuminen ei tarkoita automaattisesti sitä, että edellytetään lihataloudesta luopumista ja kaikkien siirtymistä vegaaniseen ruokavalioon. Kuullaan asiantuntijoita ja eri toimijoita. Etsitään yhteiset linjat, joiden kautta eläinten oikeudet otetaan paremmin huomioon, hän sanoi.

Ajankohtaiseen hallitusta kuohuttaneeseen taksonomia-keskusteluun antoi oman panoksensa Kaarin Taipale puheessaan. Hän kehotti sosialidemokraatteja näkemään metsät elintärkeänä, entistäkin rikkaampana resurssina ja hiilinieluna.

Taipaleen mukaan paperin kysynnän laskiessa on meidän Suomessa kehitettävä muita puusta jalostettuja tuotteita. Siksi meidän on Taipaleen mielestä tuettava metsien suojelua ja EU:n taksonomian tavoitteita, niin ettei puu päädy vain selluksi, hakkeeksi tai kakkosnelosiksi vaan korkean jalostusasteen tuotteiksi.

Juhani Nokela kehotti tähtäämään politiikalla rohkeaan kasvuun velkaantumista vastaan. Varhaiskasvatus ja maailman paras peruskoulu tarvitsevat uudistamista koronan jälkeisessä ajassa, hän sanoi.

– Hallitus on saavuttanut aidosti maksuttoman toisen asteen. Hallitus tarvitsee rauhaa kehittää koulutusta. Korkeakoulutusta on laajennettava, mutta ei hajauttamalla. Parlamentaarisen TKI-ryhmän on löydettävä ne askelmerkit, joilla saadaan nostettua yksityiset ja julkiset investoinnit neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Otto Köngäs puhui Veikkauksen tuottojen edunsaajien asemasta. Hänen puheessaan korostui uudistus, jossa suomalaisen kulttuuri-, liikunta-, ja järjestötyön rahoitus tuodaan menokehyksiin ja Veikkaus-rahat valtion budjettiin.

– THL:n tutkimusten perusteella yli puolet Veikkauksen tuotoista tulee pieneltä ongelmapelaajien joukolta. Viime aikoina myös Veikkaus-tuottojen saajien parista on kuulunut toiveita siitä, ettei heidän elinkeinonsa olisi riippuvainen toisten ihmisten jatkuvasta uhkapelaamisesta, Köngäs huomautti.

”Tarvitaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta”

Juha Jaatinen palasi aluksi Saksan vaaleihin, jossa sosialidemokraatit ottivat selkeän vaalivoiton. Liittokansleriehdokas Olaf Scholz puhutteli kansalaisia perinteisillä SPD:n vaaliteemoilla , jotka liittyivät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäksi ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon.

– Keskiössä oli kunnioitus, respekt, jolla tarkoitetaan suorittavan työntekijöiden arvostusta. SPD pystyi puhuttelemaan sekä berliiniläistä punavihreää sosialidemokraattia että Reinin varrella työskentelevän teollisuusduunaria.

Jaatinen muistutti, että Suomessa 1,6 miljoonaa palkansaajaa tekee suorittavaa työtä, esimerkiksi koronan aikana he eivät ole voineet tehdä etätyötä, vaan olleet etulinjassa hoitamassa palveluita, liikennettä ja tuotantoa.

– Meidän on muistettava kunnioitus kaikkia heitä kohtaan. Tämän kunnioituksen myös puheenjohtaja Marin nosti esille puheessaan. Me kykenemme puhuttelemaan äänekoskelaista paperityöläistä, kemiläistä paperityöläistä, mutta myös vallilalaista punavihreää, joka ei välttämättä ymmärrä puunjalostusteollisuudesta tuon taivaallista.

– Me tarvitsemme digitaalisia innovaatioita, mutta me tarvitsemme myös sääntelyä uusia alustatalouden työpaikkoja varten. Tarvitaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, Jaatinen päätti puheensa.

Puoluevaltuuston kokouksessa täydennettiin puoluehallitusta ja piirin puheenjohtaja Anita Hellman nimettiin puoluehallituksen jäseneksi. Kaarin Taipaleen sanoin puoluehallitus saa jäseneksi ”loistavan neuvottelijan ja taitavan politiikan tekijän”.