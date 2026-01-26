Eläkeliitto pelästyi lakimuutosaikeita: valtio pakkolainaisi kriisiaikana eläkeläisten rahoja

Valmiuslakia uudistava työryhmä esittää, että poikkeusoloissa eläkkeiden maksua voisi lykätä tai summia alentaa. Eläkeliitto tyrmistyi aikeista: sen mielestä ansaittuihin eläkkeisiin koskeminen vaarantaisi ihmisten perusoikeuksia. Demokraatti Demokraatti

Nykyinenkin laki sallii määräaikaiset eläkkeiden maksamisen rajoittamiset, mutta uusi muutosehdotus antaisi valtiolle enemmän valtuuksia jäädyttää ja käyttää työeläkevaroja kriisien ja sodankaltaisten tilanteiden kuluihin.

Eläkkeiden maksua valtio saisi vastedes lykätä puolella vuodella, keskeyttää maksu kokonaan kolmeksi kuukaudeksi tai pienentää niitä ja muitakin sosiaalitukia yleisen taloustilanteen mukaan.

Tätä etujärjestö pitää tarpeettomana ja vaarallisena.

– Ansaitulla eläkkeellä on omaisuuden suoja. Eläketurvan lisäheikentäminen kriisitilanteessa rikkoisi luottamusta koko eläkejärjestelmään, liiton vanhusasiamies Irene Vuorisalo sanoo tiedotteessa.

ELÄKELIITTO varoittaa, että eläketuloista leikkaaminen vain syventäisi kriisiajan ahdinkoa. Harvat eläkeläiset kun pystyvät hankkimaan korvaavia tulonlähteitä keskeytysten ajaksi.

Noin 115 000 jäsenen Eläkeliitto vaatii, että valmiuslain uudistamisessa eläkepykälät pidetään nykyisessä muodossa, ja kriisissä tarvittavat lisärahoitukset hankitaan mieluummin verotuksella tai rahalaitosten toimintaa säätelemällä.

Jo nykyisellä valmiuslailla voidaan määrätä muun muassa osa-aikaeläkkeellä olevia takaisin täysipäiväiseen työhön valtion hyväksi.

Lakimuutos on nyt lausuntokierroksella. Eduskunnalle se on tarkoitus antaa tämän vuoden syksyllä.