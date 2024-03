”Elämme kylmän politiikan aikaa” – naisjärjestö moittii hallitusta työelämän tasa-arvon viivästyttämisestä

Hallituksen ajamat leikkaukset osuvat erityisesti naisiin, Demarinaiset moittii. Järjestö nostaa esiin maailmanpankin raportin, joka paljastaa, että työelämän tasa-arvo ei toteudu missään maassa. Demokraatti Demokraatti

Maailmanpankin julkaisema Women, Business, and the Law -raportti maalaa Demarinaisten mukaan pysäyttävän kuvan työelämän tasa-arvosta sukupuolten välillä. Raportin mukaan se ei toteudu missään maailmalla. Lisäksi naisilla on työelämässä vain kaksi kolmasosaa miesten oikeuksista.

– Raportti alleviivaa, kuinka naisen palkka on edelleen alhaisempi verrattuna miehen palkkaan. Suomessa palkkaero miesten ja naisten välillä on noin 16 prosenttia. Samaan aikaan Orpon hallituksen ajama palkkamalli entisestään sementoi naisvaltaiset alat palkkakuoppaan. Näiden lisäksi hallituksen esitykset määräaikaisten työsuhteiden ja irtisanomisen helpottamisesta vaikeuttavat naisten etenemistä ja ylipäänsä pysymistä työelämässä, Demarinaisten ja SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo tiedotteessa.

Demarinaiset muistuttaa, että Orpon hallitus on ajanut läpi useita leikkauksia ja heikennyksiä toimeentuloon, jotka kohdistuvat erityisesti pienituloisiin – usein juuri pienituloisiin naisiin.

Demarinaisten mukaan erityisesti hallituksen hallituksen esitykset lakko-oikeuden rajoittamisesta, palkattomasta ensimmäisestä sairaslomapäivästä ja irtisanomisen helpottamisesta ovat suoria iskuja naisvaltaisille aloille. Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestön neuvottelupäällikkö, Demarinaisten 2. varapuheenjohtaja Minna Salminen huomauttaa, että huhtikuun alussa voimaan tulee myös hallituksen päätös työttömyysturvan suojaosan poistamisesta.

– Monelle, erityisesti naiselle, tämä suojaosa on tarkoittanut mahdollisuutta tehdä ansioturvan saajana kuitenkin keikkaa esimerkiksi sote-alalla. Lisäksi monella alalla nämä keikkaa tekevät sijaiset ovat olleet tärkeä lisä työvoimaan, Salminen sanoo tiedotteessa.

Salminen huomauttaa, että hallitus on jo päättänyt lopettaa aikuiskoulutustuen, jonka käyttäjistä valtaosa on ollut naisia.

– Naiset ovat aikuiskoulutustuen turvin voineet kouluttautua uudelle alalle tai vaativampiin tehtäviin. Nyt tämäkin mahdollisuus on viety, joka alkaa näkyä työmarkkinoilla myös osaamisen murenemisena.

Demarinaiset muistuttaa monen järjestön ilmaisseen huolensa sosiaaliturvaan tehtävistä rajuista leikkauksista, jotka Demarinaisten mukaan rampauttavat hyvinvointivaltiota. Ne lisäävät köyhyyttä ja ajavat ihmisiä viimesijaiselle toimeentulotuelle. Esimerkiksi THL on arvioinut, että toimeentulotuen piirissä olevien henkilöiden määrä kasvaa 27 prosenttia vuoteen 2027 mennessä.

– Olemme Demarinaisissa puhuneet paljon siitä, kuinka hallituksen ajamat leikkaukset osuvat erityisesti naisiin. Hallituksen kurittavat toimet osuvat naisiin kaikkialla, niin töissä kuin eläkkeellä, niin perheellisiin kuin yksineläviin, Tuppurainen kuvaa.

– Orpon ja Purran hallituksen myötä elämme kylmän politiikan aikaa. Aikaa, jossa ministereistä on hyväksyttävää nauraa ihmisten hädälle ja jossa lääkkeiden ja leivän väliltä valitsevalle tarjotaan pelkkää kylmää kyytiä. Tämä ei ole oikein, tekoja tasa-arvon eteen tulee tehdä nyt.

Maailmanpankin raportista on uutisoinut Suomessa tällä viikolla Yle.