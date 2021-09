Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Elina Valtonen vaatii ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille työssäkäyville nykyisen työttömyyskassakytkyn sijaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtosen mielestä hallituksen on syytä tehdä asiasta päätökset jo ensi viikon budjettiriihessä.

”Viime vuonna lähes kaikki puoluejohtajat ilmoittivat, että he kannattavat ansiosidonnaisen laajentamista kaikille – ei vain työttömyyskassaan kuuluville. Asiasta on myös kirjaus hallitusohjelmassa. Silti mitään ei ole tapahtunut”, Valtonen sanoo tiedotteessaan.

“Ansioturva on uudistettava kauttaaltaan ja siirtää Kelan hallinnoimaksi etuudeksi. Yhdenvertaisuus on tärkeä sosiaaliturvamme lähtökohta. Kokoomuksen ansiosidonnaisen uudistus poistaisi työmarkkinoilta eriarvoisuutta.”

Valtosen mielestä työttömyysturvan vakuutusluonne sotii hyvinvointivaltiomme perusajatusta vastaan, jonka yksi piirteistä on universaali sosiaaliturva jokaiselle asemasta riippumatta.

”Koronakriisin aikana työttömyysturvaan tukeutumisen tarve on kasvanut enemmän kassaan kuulumattomilla. He ovat yleisimmin nuoria, heikommin koulutettuja ja lyhyemmillä työurilla. Nykymallissa, kun hätä on suurin, vaille kunnollista toimeentulon suojaa jäävät heikoimmassa asemassa olevat ihmiset.”