Ulkomaat

22.5.2026 05:24 ・ Päivitetty: 22.5.2026 05:24

Elina Valtonen: Venäjä trollaa Baltiaa drooniväitteillään

Venäjän perättömät väitteet Latviaa, Liettuaa ja Viroa kohtaan ovat osa laajempaa disinformaatiokampanjaa, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen (kok) viestipalvelu X:ssä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Latviassa, Liettuassa ja Virossa on viime päivinä annettu useita droonihälytyksiä maiden ilmatiloissa havaittujen droonien vuoksi. Venäjä on väittänyt, että Baltian maat antaisivat käyttää ilmatilojaan Venäjään kohdistuvissa droonihyökkäyksissä.

- Suomi seisoo vakaasti kaikkien Venäjän pelottelun ja valheiden kohteena olevien maiden rinnalla, Valtonen kirjoitti myöhään torstai-iltana julkaisemassaan päivityksessä.

Torstaina Baltian maiden presidentit julkaisivat lausunnon, jossa he tuomitsivat ilmatilaloukkaukset ja torjuivat Venäjän väitteet disinformaationa.

- Vastuullisina Nato-liittolaisina Baltian maat eivät ole koskaan antaneet käyttää alueitaan tai ilmatilojaan drooni-iskuihin Venäjää vastaan, lausunnossa todetaan.

Maiden presidenttien mukaan perättömien väitteiden tarkoituksena on kääntää kansainvälisen yhteisön huomio pois Venäjän laittomasta hyökkäyssodasta Ukrainassa. Lausunnossa presidentit korostavat Baltian maiden täyttä solidaarisuutta Ukrainalle.

