20.2.2026 18:22 ・ Päivitetty: 20.2.2026 18:29
Elinkeinoelämä: USA:n uusi oikeuspäätös ei tarkoita tullien katoamista
Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tänään tekemä tullilinjaus ei lyhyellä aikavälillä selkeytä tilannetta suomalaisyritysten kannalta, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kansainvälisen kaupan ja kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.
Vuori kommentoi STT:lle tekstiviestitse korkeimman oikeuden uusinta päätöstä, jonka mukaan presidentti Donald Trump ylitti valtaoikeutensa määrätessään tuontitullejaan.
Oikeuden mielestä yleisluonteiset tullit olivat määrältään ja mittakaavaltaan sellaisia, että presidentti olisi tarvinnut niille kongressilta luvan.
Konservatiivienemmistöisen tuomioistuimen tuomarit äänestivät päätöksen puolesta äänin 6-3 perjantaina.
Päätös on Trumpin hallinnon toistaiseksi suurin tappio korkeimmassa oikeudessa, arvioi CNN. Lähes koko muuhun maailmaan kohdistetut jyrkät tuontitullit ovat olleet Trumpin hallinnon kauppapolitiikan kulmakivi.
Vuori ei pidä korkeimman oikeuden päätöstä yllätyksenä.
Vuori arvioi, että pitkällä aikavälillä päätös voi antaa EU:lle nykyistä paremman asetelman neuvotella unionille alemmat tullit.
Tulleista tuskin päästään kokonaan eroon. Sekä Vuori että Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi arvioivat, että tullit otetaan Yhdysvalloissa uudelleen käyttöön.
- Hallinto näyttää varautuneen tilanteeseen, jossa merkittävä osa samoista tulleista otetaan uudelleen käyttöön toiseen oikeudelliseen perustaan Yhdysvaltain kauppaedustajan (USTR) kautta, sanoo Romakkaniemi Keskuskauppakamarin tiedotteessa.
KAUPPAPOLITIIKAN suunta ei siis Romakkaniemen mukaan välttämättä muutu olennaisesti.
- Toki uusienkin tullien lainmukaisuus tullaan varmasti arvioimaan oikeusistuimissa, Romakkaniemi sanoo.
Romakkaniemen mukaan nyt nähtiin, että tuomioistuimet, myös korkein oikeus, kykenevät tarvittaessa rajaamaan Trumpin hallinnon toimeenpanovallan toimia.
- Ratkaisu osoittaa, että Yhdysvaltojen demokraattinen järjestelmä ja vallan kolmijako toimivat, Romakkaniemi sanoo.
TRUMP on arvostellut oikeuden ratkaisua voimakkaasti ja sanonut muun muassa häpeävänsä päätöksen tehneitä tuomareita.
Teksti: STT / Emmi Tilvis
