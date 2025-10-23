Elisa aloittaa muutosneuvottelut – vaarassa jopa 400 työpaikkaa

Tietoliikenneyritys Elisa aloittaa vuoden loppuun kestävät muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on vuosittaiset 40 miljoonan euron kustannussäästöt. Demokraatti Demokraatti

Yhtiön mukaan muutokset voivat johtaa kaikkiaan 450 työpaikan vähentämiseen, joista enintään 400 poistuisi Suomesta.

Muutosohjelma sisältää Elisan tiedotteen mukaan muun muassa ulkoistettujen palveluiden vähentämistä ja hankintojen tehostamista.

Yhtiöllä on Suomessa noin 4 700 työntekijää. Suurin osa heistä on Helsingissä. Kaikkiaan Elisalle työskentelee täällä ja maailmalla 6 800 ihmistä.

Tietoliikenne- ja digitaalisia palveluja tuottava Elisa sanoo pyrkivänsä nyt yksinkertaistamaan toimintoja ja lisäämään tuottavuutta.

AMMATTILIITTO Pron mukaan kyseessä on jo yhdestoista kerta tänä vuonna, kun Elisassa käydään muutosneuvottelut. Liiton mukaan ict-ala, eli tieto- ja viestintätekniikan ala, on poikkeuksellisessa kriisissä.

Syitä tähän on liiton mukaan useita, kuten alan epäterve kilpailutilanne ja kuluttajien ostovoiman rapautuminen.

- Henkilöstövähennykset ovat olleet suuria jo tähän mennessä, joten tämä uutinen oli täysi shokki. Järkyttävää tässä on se, että yrityksen tulos on edelleen aivan erinomainen. Liikevaihto ja tulos kasvoivat taas edelliselläkin vuosineljänneksellä. Kyllä tästä taas sellainen kuva tulee, että mikään ei riitä, Elisan toimihenkilöiden pääluottamusmies, Pron edustajiston puheenjohtaja Juha Kivistö sanoo tiedotteessa.

Ammattiliiton mukaan Elisan toimintakulttuuriin on jo vuosia kuulunut tiukka kulujen seuranta ja ”jatkuva toimintojen viilaaminen”.

ELISAN vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi heinä-syyskuussa lähes kaksi prosenttia 139 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi noin viisi prosenttia 561 miljoonaan euroon.

Kasvua vauhdittivat mobiilipalvelujen ja kansainvälisten ohjelmistopalvelujen liikevaihdon vahva kehitys sekä kiinteän verkon palvelujen liikevaihdon kääntyminen kasvuun.

Yhtiö arvioi, että yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Lisäksi kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä. Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin viime vuonna.