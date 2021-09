”Elleivät työnantajat saa rivejään suoriksi…” – Teollisuusliiton mukaan Suomen mallin kohtalo lepää täysin Teknologiateollisuus ry:n harteilla

Teollisuusliiton hallitus katsoo, ettei teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluita voida vielä aloittaa, koska työnantajapuolella ei ole uskottavaa ja työnantajia riittävän kattavasti edustavaa työnantajayhdistystä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta elokuussa vastuun ottanut uusi yhdistys Teknologiateollisuuden työnantajat ry kertoi keskiviikkona saaneensa tähän mennessä jäseneksi 391 yritystä. Teknologiateollisuudessa jäsenyrityksiä on noin 1600.

”Jotta neuvottelut voidaan aloittaa, järjestäytyneiden yritysten ja niiden palveluksessa työskentelevien työntekijöiden määrän pitää olla merkittävästi suurempi kuin nyt”, Teollisuusliitto linjaa kannanotossaan.

”Teknologiateollisuuden työehtosopimukset umpeutuvat marraskuun lopussa. Toimiala on työnantajien toiminnasta ja hajaannuksesta johtuen matkalla kohti sopimuksetonta tilaa. Elleivät työnantajat saa rivejään suoriksi lähiviikkojen aikana, teknologiasektorin työmarkkinatoiminnan häiriötön jatkuminen on uhattuna. Vika on tällöin yksinään työnantajapuolessa.”

Teollisuusliiton hallitus huomauttaa kannanotossaan, että teknologiateollisuuden työnantajapuolen epäselvä tilanne on romuttamassa myös niin sanotun Suomen mallin eli vientivetoisen palkankorotusmallin toteutumisen.

”Suomen mallin kohtalo lepää nyt täysin Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n ja sen toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen harteilla. Aika alkaa käydä vähiin. Mikäli Teollisuusliitolle ja sen jäsenille ei löydy työnantajapuolesta neuvottelukumppania, liitto katsoo Etelärannan hylänneen yhteisen palkkakoordinaation. Yrityskohtainen sopiminen tarkoittaa siten yrityskohtaisia ratkaisuja, myös ja ennen kaikkea palkankorotusten osalta.”

Teollisuusliiton hallitus kokoontui perjantaina keskustelemaan työmarkkinatilanteesta. Liiton mukaan kaikkien muiden sen valtakunnallisesti neuvottelemien sopimusalojen kuin teknologiateollisuuden osalta sopimusneuvottelut ovat käynnistymässä.