Ellet sinä päätä, kokoomuslainen päättää kyllä

Historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään 23.1.2022. Lokakuun alussa 2021 ”vaalipöhinä” ei ole kuumimmillaan, mutta puolueet ovat jo käynnistäneet ehdokashankinnan. Aikaa on noin joulukuun puoleenväliin. Rane Aunimo Demokraatti

Halukkaiden ehdokkaiden lisäksi vaalien haasteisiin lukeutuu ajankohta, tammikuun loppupuoli. Joulun aikaan Suomi on kampanjamielessä kiinni aina loppiaiseen saakka. Kahden viikon rypistys lopussa määrittää lopputuloksen.

Perusasiat ovat sinänsä selvät. 21 uudella hyvinvointialueella ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto. Sen jäsenistä äänestetään. Toimikausi on neljä vuotta, kuten eduskunnassa ja kunnanvaltuustoissa. Aluevaaleissa pienimmiltä alueilta valitaan 59 valtuutettua ja suurimmilta 79. Parhaillaan muun muassa kansanedustajat pohtivat, osallistuako myös aluevaaleihin. Painetta on, mutta kaikkien käytettävissä oleva aika on rajallinen. Yksilöiden elämäntilanteet vaihtelevat, ja ratkaisut heijastelevat monenlaisia valintoja.

Vaalimatemaatikot puolestaan ynnäilevät kuntavaalien ja gallupien perusteella, mikä aluevaalien tulos voisi olla. Kokoomus oli keulassa kuntavaaleissa, mutta toisaalta Helsingissä ei näissä vaaleissa anneta yhtään ääntä. Eikä yhtään ääntä ole annettu missään muuallakaan.

Niin yksinkertaista se on.

MISTÄ motivaatio vaaleihin, ehdokkaaksi lähtemiseen, kampanjatyöhön tai ihan vain äänestämiseen? Hirtehisesti voisi vastata, että jos me emme niistä innostu, toiset kyllä innostuvat ja päättävät puolestamme. Todennäköisesti se toinen on kokoomuslainen tai keskustalainen, jopa perussuomalainen. Niin yksinkertaista se on. Kuntavaalien äänes­tysprosentti oli 55, ja mitä alemmaksi prosentti tulevissa vaaleissa laskee, sitä varmemmin päättäjä ei tule SDP:stä.

Aluevaalit ovat lähempänä ihmistä kuin ehkä luulemme. Sananmukaisesti kyse on hyvinvoinnista. Minkälaisia sosiaali- ja terveyspalveluja kaipaamme, haluammeko turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta, tunnetta ja varmuutta siitä, että kyllä se jää kantaa. Tietysti haluamme.

Ei epäilystäkään siitä, etteikö vaalien varsinainen teema kiinnostaisi suomalaisia. Jo kuntavaaleissa äänes­täjät pitivät tärkeimpinä vaaliteemoina sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vanhustenhuoltoa. Haluamme, että voimme hyvin ja että läheisemme voivat hyvin. Siitä tulevissa vaaleissa on kyse kaiken etäiseltä kenties tuntuvan hallintopuheen taustalla.