Elokuva
3.9.2025 09:08 ・ Päivitetty: 3.9.2025 09:08
Elokuvasäätiö: Nyt romahtaa elokuvien tuotanto Suomessa
Suomen elokuvasäätiö varoittaa, että budjettiriihessä kerrottu elokuvien tuotantotuen leikkaus voi vähentää kotimaiset ensi-illat puoleen nykyisestä.
Säätiön laskelmien mukaan hallituksen nyt esittämä seitsemän miljoonan tukivähennys tarkoittaa sitä, että elokuva-alan investoinnit pienenevät yli kolmanneksella.
Säätiön mukaan hallitus on virheellisesti luokitellut elokuvaprojekteille annetut rahat yritystuiksi.
– Jokainen elokuvasäätiön kautta myönnetty euro palautuu valtion kassaan parhaimmillaan kaksinkertaisena, säätiö laskee tiedotteessaan.
Kun kotimainen tuotanto vähenee, vaje elokuvateattereissa ja televisiokanavilla korvautuu ulkomaisella tarjonnalla.
– Kotimaisten ensi-iltojen määrä tulee pahimmillaan romahtamaan noin puoleen nykyisestä. Hyvin harva suomalainen tuotantoyhtiö tulee selviämään tuotannon kutistamisesta tällä mittakaavalla, säätiö varoittaa.
Uhka vaarantaa sen mukaan myös alueellisten elokuvateattereiden toimintaa ja alan henkilökunnan työllisyyttä.
Säätiö toivookin, että eduskunta muuttaa budjettiesitystä suomalaisen kulttuurin elinvoiman säilyttämiseksi.
