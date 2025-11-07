Palkittu politiikan aikakauslehti.
7.11.2025 07:43 ・ Päivitetty: 7.11.2025 07:43

Elon Muskille räätälöitiin jättipotti

LEHTIKUVA / AFP / FREDERIC J. BROWN

Sähköautoja valmistavan Teslan osakkeenomistajat ovat hyväksyneet yhtiön toimitusjohtajalle Elon Muskille annettavan massiivisen palkkiopaketin.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Paketti sai yli 75 prosentin tuen osakkaiden keskuudessa. Jos paketti toteutuu, se on kaikkien aikojen suurin yritysjohtajalle maksettava palkkio.

Paketissa on määritelty muun muassa operationaalisia tavoitteita ja tavoitteita Teslan markkina-arvon kasvulle. Jos yhtiö pääsee kaikkiin tavoitteisiin, Musk saa palkkiona Teslan osakkeita yhteensä noin biljoonan dollarin edestä.

Musk on jo ennen jättipalkkiota noussut maailman rikkaimmaksi ihmiseksi. Hänen omaisuutensa arvoksi arvioidaan yli 500 miljardia dollaria.

Paketin tavoitteeksi on ilmoitettu Muskin pitkäaikainen sitouttaminen yhtiön kehitykseen. Hän on vihjaillut, että saattaisi irtaantua yhtiöstä, jos hän ei saa haluamaansa vaikutusvaltaa Teslan kehitykseen.

Palkkiopaketin operationaalisina tavoitteina on muun muassa 20 miljoonan ajoneuvon toimittaminen ja miljoonan itseohjautuvan taksin saaminen liikennekäyttöön.

-  Haluaisin sydämestäni kiittää kaikkia, jotka tukivat äänestystä. Arvostan sitä valtavasti, ilahtunut Musk sanoi äänestyksen jälkeen.

YHTIÖKOKOUS järjestettiin Teslan tehtaalla Texasin Austinissa. Tuloksen julkistamisen jälkeen salissa puhkesi ”Elon”-huutoja.

Markkina-arvon kasvattamisen viimeinen välitavoite on 8,5 biljoonassa dollarissa. Nykyisin markkina-arvoltaan suurin yritys on noin 4,2 biljoonan dollarin arvoinen Nvidia.

Musk on kuvannut Teslan kasvupotentiaalia lähes rajattomaksi ja sanoi viimeksi heinäkuussa, että yhtiö voi nousta maailman arvokkaimmaksi, jos tavoitteet kehittää itseohjautuvia autoja ja tekoälyä toteutuvat.

Muskin täysi palkkio vastaa noin 12:ta prosenttia Teslan osakkeista. Täyden palkkion saadessaan Muskin osuus koko yhtiön omistuksesta kasvaisi noin neljäsosaan.

Tesla hyväksyi vastaavanlaisen paketin jo aiemmin, mutta delawarelaistuomari torppasi paketin kohtuuttomana. Delawaressa rekisteröitynä ollut Tesla on nykyisin rekisteröity Texasissa.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

