Elon Muskin X saa mojovat sakot EU:lta – J. D. Vancen kuppi nurin: ”EU:n pitäisi tukea sananvapautta”

Rikkomukset koskevat alustan sinisen varmennusmerkin harhaanjohtavuutta, mainosrekisterin puutteellista läpinäkyvyyttä sekä tutkijoille tarjottavan julkisen datan saatavuuden laiminlyöntiä, komissio kertoi perjantaina.

EU:n mukaan esimerkiksi alustan verifioitujen eli käyttäjien ”varmennettujen” tilien siniset merkit johtavat kuluttajia harhaan, koska kuka tahansa voi saada sellaisen maksamalla rahaa.

Kyse on ensimmäisestä EU:n digipalvelusäädöksen (DSA) nojalla antamasta sakosta. Tutkinta asiasta alkoi joulukuussa 2023.

Komissiolla on käynnissä myös toinen, erillinen tutkinta X:n algoritmeista. Komission virkamies kertoi perjantaina, että tämä tutkinta on yhä kesken. Tässä tutkinnassa kyse on siitä, että X:n epäillään manipuloivan alustan toimintaa niin, että äärioikeistolaiset julkaisut ja poliitikot saavat suurempaa näkyvyyttä kuin muut poliittiset ryhmittymät.