Emme ole rasisteja mutta… emme lähde vastustamaan rasismia

Hallitus lanseerasi tiistaina rasismikampanjan ja oli siitä parin tunnin ajan näennäisen yksimielinen. Sitten viime kesänä jaetut kortit katsottiin. Simo Alastalo Demokraatti

Me puhumme teoin -kampanjan avasi Helsingissä pääministeri Petteri Orpo (kok.). Paikalla olleet virkamiehet vakuuttivat, ettei kampanja ole poliittinen. Kansallismielisen oikeiston kammoamat ilmaisut kuten antirasismi ja islamofobia oli siivottu pois. Tämä ei riittänyt. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kertoi pian Orpon puheenvuoron jälkeen Kouvolassa, ettei Ps todennäköisesti kampanjaan osallistu.

Tapahtuman tekee erityiseksi se, että kampanjaa ryhdyttiin alun perin suunnittelemaan juuri perussuomalaisten vuoksi.

Kampanja toteuttaa hallituksen rasismin vastaisen julkilausuman yhteistä tahtoa viime kesältä. Julkilausumalle syntyi pakottava tarve perussuomalaisten poliitikkojen vanhojen rasististen kirjoitusten vuoksi.

LAUSUMAN yksituumaisuus ei selvästikään ollut kaikkien hallituspuolueiden puolelta vapaaehtoista. Säätytalon neuvotteluja seurannut yhteinen hallitusjuhla kääntyi kohun myötä haulikkohäiksi.

Perussuomalaisten oli pakko suostua julkilausumaan, että hallitus pysyisi kasassa. Lausuman pohjalta nyt julkistettu kampanja on jo puolueelle liikaa.

Jos perussuomalaiset koki tulleensa viime kesänä nöyryytetyksi, he eivät halua saman toistuvan tänä kesänä.

Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä viittasi viime kesän rasismikohun tapahtumiin “mölyämisenä”, jonka tarkoitus oli kaataa hallitus ja syöstä perussuomalaiset vallasta.

– Siinä he epäonnistuivat, vaikka moni lähtikin samaan kuoroon mukaan. Sen seurauksia kannetaan vieläkin erilaisten poseerauskampanjoiden muodossa, Mäkelä sanoi tiistaina Kouvolassa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa.

ITSE kampanja ja rasismin vastustaminen on mukana olevien asiantuntijoiden ja järjestöjen puolelta aito ja kannatettava projekti. Olisi kyynistä suhtautua siihen mustavalkoisesti. Jokainen askel suuntaan, jossa tilanne paranee yhdenkin rasismia arjessaan kohtaavan nuoren tai maahanmuuttajan elämässä on ottamisen arvoinen. Tässä mielessä kampanjaa on turha liiaksi politisoida myöskään oppositiossa.

Valitettavasti tilanne on liian herkullinen vaiettavaksi. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen lainasi metaforansa Vanhan testamentin syntiinlankeemuskertomuksesta, jossa Aatami ja Eeva kätkivät häpeänsä viikunanlehdillä. Lehti on Tynkkysen mukaan riisuttu. Hallituksen häpeä on kaikkien nähtävillä.

SDP:n Matias Mäkynen tarttui kampanjan nimeen.

– Teot tosiaan puhuvat puolestaan, Mäkynen huomautti lakonisesti.

Kuten kampanjan julkistukseen osallistunut EK:n johtaja Ilkka Oksala totesi ja useimmat ovat ehkä huomanneet, kynnys kertoa rasistisista ajatuksista on sosiaalisessa mediassa madaltunut. Voi kysyä miksi perussuomalaisilla ei tunnu olevan motivaatiota esimerkiksi tuota kynnystä korottaa.