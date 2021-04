”Emme olleet siitä kaukana” – RKP:n Henrikssoniltakin oli mennä usko tiistai-iltana

RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan hallituksen kaatuminen ei ollut kaukana. Marja Luumi Demokraatti

– Näin sen vaihtoehtona, kun tiistai-iltana tulin kotiin. Emme olleet siitä kaukana, hän kommentoi Säätytalolla mennessään hallituksen kehysneuvotteluihin.

Hallituspuolueiden puheenjohtajat kertoivat eilen, että pääkohdista on päästy sopuun ja hallitus pystyy jatkamaan työtään tilanteen kriisiytymisen jälkeen.

– Kannatti pitää hallitus pystyssä, se on ollut isänmaan etu koko ajan. RKP on tullut hallitukseen sen takia, koska haluamme, että Suomi pärjää tulevaisuudessa.

Henriksson oli tyytyväinen, että hallitus löysi eilen yhteisen linjan ja isot palaset loksahtivat paikalleen.

– Nyt ollaan tämän kehysriihen ja puoliväliriihen loppumetreillä. Luulen, että se on asia, josta voimme kaikki olla iloisia. Kun paketti on kasassa, kerromme enemmän sisällöstä. Siellä on paljon hyviä asioita, joita Suomi juuri tällä hetkellä tarvitsee, hän arvioi.

Koronan jälkeisestä ajasta hän totesi, että ryhtiliikettä tarvitaan:

– On muistettava, että meillä on edelleen ne ongelmat, jotka olivat ennen koronakriisiä.

Hän otti esille erikseen yhden haasteen eli maahanmuuton, jota tarvitaan yhteiskunnan pyörien pyörittämiseksi.