”En usko, että Kiina on missään nimessä tällaisessa kasvuvauhdissa” – lukuja epäillään väärennettävän

Kiina julkaisema ensimmäisen neljänneksen bkt-kasvu oli 1,3, joka ylitti kaikki analyytikkojen odotukset.

Kerrottu kasvuluku näyttää olevan ristiriidassa monien muiden talousmittareiden kanssa. Nordean Suomen pääekonomistin Tuuli Koivun mukaan näyttääkin siltä, että Kiina on vanhojen tapojensa mukaisesti ryhtynyt manipuloimaan kasvulukujaan propagandatarkoituksissa.

- Kotitalouksien tulojen kehityksen, työttömyyden nousun ja palvelusektoreiden indikaattoreiden kuten ravintoloiden ja vähittäiskaupan luvut kertovat paljon huonommasta talouskasvusta kuin viralliset bkt-luvut. Vaikuttaa siltä, että tänä vuonna propagandan taso tilastopuolella tulee olemaan hurjaa, Koivu kertoo STT:lle.

Kiinan vallanpitäjien motiivina talouden kasvulukujen epäillyssä väärentämisessä pidetään loppuvuonna järjestettävää puoluekokousta.

Talouden todellisten madonlukujen ei haluta varjostavan viiden vuoden välein järjestettävää merkkitapahtumaa. Tänä vuonna 20. kertaa järjestettävän puoluekongressin on määrä siunata maata johtavan Xi Jinpingin vallan jatkuminen.

Puolueen koko vuoden kasvutavoite taloudelle on yhä yli 5 prosenttia.

- En usko, että Kiina on missään nimessä tällaisessa kasvuvauhdissa.

Osaltaan Kiinan talouslukuja hämärtää myös se, ettei tilastojen pito ole teknisesti samalla tasolla kuin monessa muussa maassa eikä tilastoja enää korjailla jälkikäteen.

- Suomessa tilastotieteilijät tekevät parhaansa, mutta joutuvat vuosien jälkeenkin korjaamaan tilastoja jälkikäteen. Kiina harvoin palaa tilastoihin, Koivu sanoo.

Kiinan tuorein tautipiikki on herättänyt jälleen epäilyksiä myös siitä, miten se laskee koronakuolemiaan. Kiinan virallinen koronaviruskuolleisuus on ollut vain murto-osan siitä, mitä omikronmuunnoksen kohdalla on todettu muissa maissa.

