2.2.2026 07:45 ・ Päivitetty: 2.2.2026 07:45

Energiavirasto määritti sähkön tehomaksun kynnyksen

LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Sähkön tehomaksu käynnistyy kotitalouksilla, kun 60 minuutin keskiteho ylittää kahdeksan kilowatin tehokynnyksen, päätti Energiavirasto.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Energiaviraston maanantaina julkaiseman määräyksen mukaan asiakkaille on jatkossakin tarjottava vaihtoehtoisia sähkönjakelun tuotteita, joten kotitalouksilla säilyy mahdollisuus valita tehomaksuton yleissähkötuote.

Viime vuoden lopulla lausuntokierroksella olleessa Energiaviraston määräysluonnoksessa esitettiin, että tehomaksua olisi peritty viisi kilowattia ylittävältä tehon osalta, mikä herätti paljon keskustelua.

Esimerkiksi Omakotiliiton mielestä Energiaviraston tuolloin esittämä malli olisi ollut pientaloasukkaiden näkökulmasta kohtuuton.

ENERGIAVIRASTON maanantaina julkistama määräys yhtenäistää ja selkeyttää sähköverkkoyhtiöiden hinnoittelun perusteita viimeistään vuoden 2029 alusta alkaen. Verkkoyhtiöt voivat siirtyä uusiin hinnoitteluperusteisiin jo tätä aiemmin.

”Tehomaksu ei ole ylimääräinen maksu”

Energiaviraston mukaan asiakkaan kannattaa tutustua omaan tehon käyttöönsä esimerkiksi verkkoyhtiön palvelussa, kun hän valitsee kotitalouteensa sopivaa sähkönjakelun tuotetta.

- Jos asiakas siirtyy tehomaksulliseen tuotteeseen, perusmaksun osuuden tulisi pienentyä. Tehomaksu ei ole siis nykyiseen jakelulaskuun lisättävä ylimääräinen maksu, Energiavirasto painottaa tiedotteessaan.

Tehomaksullisen tuotteen valinneilla asiakkailla tehomaksu määräytyy kuukauden korkeimman 60 minuutin sähkönkäytön keskitehon perusteella. Energiaviraston mukaan sen asettamat tehokynnys ja mittausjakso varmistavat kotitalouksille mahdollisuuden ajoittaa ja ohjata kulutusta ja hyötyä ohjauksesta taloudellisesti.

Nyt asetettua kahdeksan kilowatin tehokynnystä korkeampi kynnys heikentäisi Energiaviraston mukaan tehomaksun ohjausvaikutusta.

- Tehomaksun avulla verkkoyhtiöt voivat ohjata kotitalouksien kulutusta pois sähköverkkoa kuormittavista tehopiikeistä. Joustavalla kulutuksella hillitään sähköverkon investointitarpeita ja jakelumaksujen hinnannousua asiakkaille, Energiavirasto kirjoittaa.

