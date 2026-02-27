Talous
27.2.2026 07:22 ・ Päivitetty: 27.2.2026 07:24
Ennakkotieto: Näin paljon Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna – ”Taantuma on lopulta päättymässä”
Suomen bruttokansantuote kasvoi 0,2 prosenttia viime vuonna, kertovat Tilastokeskuksen ennakkotiedot.
Tilastokeskus kertoi Suomen talouden tilanteesta mediatilaisuudessa tänään.
Bkt kasvoi vasta viimeisellä vuosineljänneksellä. Positiivinen kasvuluku pohjaa Tilastokeskuksen mukaan pääasiassa siihen, että vuoden 2024 alkupuolella bkt:n volyymi oli vielä matalammalla tasolla.
Vuoden viimeisellä neljänneksellä bkt kasvoi 0,4 prosenttia.
Muihin maihin verrattuna Suomen kasvuluku jäi vaisuksi. Ennakkotietojen mukaan Ruotsin bkt kasvoi viime vuonna 1,7 prosenttia ja EU-alueen 1,6 prosenttia.
TILASTOKESKUKSEN mukaan tavaroiden vienti kasvoi viime vuonna. Viennin kasvu vei bkt:tä positiiviseen suuntaan, mutta niin ikään kasvanut tuonti puolestaan vaikutti bkt:hen negatiivisesti.
Bkt:n ennakkoluku vastaa Suomen Pankin joulukuun talousennustetta, jonka mukaan Suomen talouden kasvu jäi viime vuonna 0,2 prosenttiin.
Suomen Pankki arvioi, että tänä vuonna kasvu vauhdittuu 0,8 prosenttiin ja ensi vuonna 1,7 prosenttiin. Vuonna 2028 kasvu tasaantuu 1,5 prosenttiin.
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan Tilastokeskuksen arvio viime vuoden lopun talouskasvusta kertoo, että taantuma on päättymässä.
– Kuluttajaluottamus on kehnoa, mutta tilastot kertovat eri tarinaa. Taantuma on lopulta päättymässä, Appelqvist sanoo järjestön tiedotteessa.
