3.2.2026 06:22 ・ Päivitetty: 3.2.2026 06:22
Ennuste: Lasten määrä uhkaa romahtaa 10 vuodessa
Suomessa lasten määrä voi vähentyä jopa viidenneksellä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Asia käy ilmi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan lapsiin keskittyvästä väestöennusteesta vuosille 2026-2050.
Ennusteessa arvioidaan muun muassa lasten määrän kehitystä sekä alueellista jakautumista.
Tilastokeskuksen ennakkotilastojen mukaan Suomessa oli viime vuoden lopussa reilut miljoona lasta eli alle 18-vuotiasta. Vuonna 2035 lapsia on todennäköisesti 810 000-970 000 ja vuonna 2050 0,7-1,2 miljoonaa.
- Lapsia koskevissa väestöennusteissa epävarmuus on suurta. Epävarmuudesta huolimatta lasten määrä vähenee nykyisestä lähes varmasti seuraavan kymmenen vuoden aikana, kertoo tiedotteessa ennusteen laatinut väestötieteen tohtori Aapo Hiilamo.
ENNUSTEEN mukaan lasten määrän väheneminen on hyvin todennäköistä kaikilla muilla alueilla paitsi Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi Kainuussa lasten määrän ennustetaan vähenevän 11 000 lapsesta noin 7 000-8 000 lapseen vuonna 2035.
Syntyvyyden ja kuolleisuuden kehitys muokkaavat myös perherakenteita. Kun syntyvyys vähenee, vähenevät myös sisarusten ja serkkujen määrä.
Hiilamo kertoo, että vuonna 1900 kymmenvuotiaalla lapsella oli keskimäärin 2,8 sisarusta. Vuonna 2024 luku oli 1,5, ja vuoteen 2050 mennessä sen ennustetaan laskevan 1-1,4:ään.
Myös kuolleisuuden muutokset näkyvät lasten elämässä ja muuttavat sukupolvien suhteita. Hiilamon mukaan kuolleisuuden ennustetaan jatkavan pienenemistä, joten entistä useammalla lapsella tulee olemaan mahdollisuus tavata isoisovanhempansa.
- Kehitys tarkoittaa toisaalta myös sitä, että lasten isovanhemmilla voi olla entistä suurempi hoivavastuu, koska he ottavat vastuuta sekä lastenlapsistaan että omista vanhemmistaan, hän sanoo.
Simu Perälä/STT
