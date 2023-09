Entinen kansanedustaja jyrähti: ”Oikeistohallitus on heittämässä roskatunkiolle Tammikuun kihlauksen”

Entinen kansanedustaja, SDP:n puoluekokousedustaja Jukka Gustafsson otti suorin sanoin kantaa, kun SDP:n puoluekokouksessa Jyväskylässä puhuttiin tänään poliittisesta tilanteesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Elämme tuskaista poliittista aikaa. Jaan täysin historioitsija, kirjailija Yavul Noah Hararin näkemyksen ”Demokratia voi onnistua vain, jos julkinen keskustelu onnistuu.”

– On jotain oireellista persujen hyökkäyksessä mediaa ja Yleisradiota vastaan. Oikeistohallitus on heittämässä roskatunkiolle ”Tammikuun kihlauksen”, Liinamaan 1. sopimuksen v.1968 vastoin pehmoporvari Kataisen suosikkifilosofi professori Himasen näkemystä siitä, että suomalainen ay-liike on ollut hyvinvointiyhteiskunnan

peruspilari, Gustafsson jyrisi.

Tammikuun kihlaus on Suomen Työnantajain Keskusliiton 1940 antama julistus, jossa se tunnusti ammattiliitot ja SAK:n neuvotteluosapuoliksi.

Hänen mukaansa sosialidemokraattien suuri linja velvoittaa tavoittelemaan aina parempaa.

– Innostun, voimaannun aina kun palaan sosialidemokraattien luomaan kansankoti-ideologiaan, josta kehittyi pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta. Parempi ei ole aina kuitenkaan materiaalista, vaan kasvua myös ihmisenä ja

vastuullisena yhteiskunnan jäsenenä. Väinö Voionmaan sanoin: ”Opin, valistuksen ja aatteiden maailmassa on ikuinen nuoruus ja kevät”, hän päätti puheenvuoronsa.