Entinen ministeri herättelee hallitusta reagoimaan apinarokkoon – näin STM:n Taneli Puumalainen kommentoi

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut apinarokon vuoksi globaalin terveyshätätilan. Anna-Liisa Blomberg ja Johannes Ijäs

SDP:n kansanedustaja, entinen perhe- ja peruspalveluministeri ja HUSin entinen toimitusjohtaja Aki Lindén kommentoi asiaa ensin viestipalvelu X:ssä.

– Hallituksen olisi välttämätöntä järjestää nopeasti tiedotustilaisuus #apinarokko WHO on julistanut asiasta globaalin hätätilan. Taudin leviävä muoto on edellistä vaarallisempi. Onko Suomi varautunut? Lindén kirjoitti.

Hän toivoo Demokraatin haastattelussa hallitukselta selontekoa tai kannanottoa asiasta.

– Nyt pitäisi tulla virallinen kannanotto siitä, onko syytä olla Suomessa huolissaan, olemmeko varautuneita ja mitä me teemme. En minä ole paniikkia lietsomassa, vaan kansalaisten pitää saada varmuus siitä, miltä tämä Suomen kannalta näyttää. Silloinhan se on valtioneuvosto, toki se käyttää siinä THL:ää apuna.

Tämä asiaa kuuluu Lindénin mukaan sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juusolle (ps.).

Juuson avustaja kuitenkin pyytää Demokraattia sähköpostitse ottamaan yhteyttä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasoseen (kok.), koska ministerien työnjaossa tartuntatautien torjunta kuuluu osaksi hyvinvoinnin ja terveyden suojelua, jotka ovat sosiaaliturvaministerin vastuulla. Grahn-Laasosen avustaja taas ohjaa hakemaan vastauksia sosiaali- ja terveysministeriön osastopäälliköltä.

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN turvallisuus ja terveys -osaston päällikkö Taneli Puumalainen vastaa kysymykseen mahdollisista ministeriötason toimista, että ministeriö seuraa apinarokkotilannetta yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n kanssa tehostetusti. Yhteyttä pidetään myös EU:n ja WHO:n suuntaan.

– Pyrimme siihen, että meillä on mahdollisimman ajankohtainen tilannekuva. Suomi on aika hyvin varautunut, eikä erityisiä toimenpiteitä tällä hetkellä suunnitella, Puumalainen kertoo.

Kuinka vakavasta tilanteesta nyt on kyse? Puumalainen muistuttaa, että apinarokkoa on ollut vuosikymmeniä ja se on aiheuttanut erikokoisia epidemioita lähinnä Afrikassa.

– Vuonna 2022 oli tällainen laajempi, globaali leviäminen, jossa oli noin 100 000 tapausta – 43 Suomessakin. Niiden 100 000 tapauksen keskuudessa oli vain noin satakunta kuolemantapausta, hän kertaa.

Edellisen laajan epidemian aikaan korkeammassa riskissä oleville henkilöille tarjottiin rokotusta. Suomessakin annettiin Puumalaisen mukaan 3500 rokoteannosta. Rokote on edelleen THL:n suosituksena riskiryhmille.

– Epidemia hiipui Suomessa ja maailmanlaajuisesti, kunnes alkoi tämä uusi, vähän eri alatyypin aiheuttama epidemia. Toki on tiedetty, että apinarokko voi lähteä leviämään. Kuitenkin tänään – juuri äsken – valmistuneen Euroopan tartuntatautiviranomaisen ECDC:n riskiarvion mukaan riski siihen, että rokko lähtisi väestössä leviämään Euroopassa, on hyvin pieni.

– Toki matkailun myötä tulevia tapauksia – niin kuin vuonna 2022 – voi Suomessakin esiintyä ja joitakin jatkotartuntoja, mutta asiantuntijat eivät usko, että tällaiseen väestöleviämiseen olisi tällä hetkellä riskiä, Puumalainen sanoo.

Hän painottaa, että Suomen varautumisen taso on hyvä edellisen apinarokkoepidemian seurauksena.

– Meillä on hyvä valmius todeta tautitapauksia, jos niitä matkailun myötä Suomeen tulisi. Lääkärikunta ja hyvinvointialueet ovat hyvin tietoisia tilanteesta. Meillä on rokotteita, joilla voidaan altistuneita rokottaa, jos tarvetta tulee. Siten voidaan sitten ehkäistä oireisen taudin puhkeamista. Meillä on viruslääkkeitä, joilla voidaan hoitaa, jos näyttää, että taudinkuva olisi vakavampi. Eli olemme hyvin varustautuneita ja valmiita, mutta tietysti tilannetta pitää seurata.