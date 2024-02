Entinen puolustusministeri kommentoi Häkkäsen kohuesitystä: “Asiaa kannattaisi mieluummin selvittelyn kautta kuin julistaen edistää”

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) kertoi eilen Kyrönmaa-lehden haastattelussa aikovansa estää reservistä eroamisen lainsäädännöllisin muutoksin. Johannes Ijäs Demokraatti

Puolustusministerin tehtävää Marinin hallituksessa pari kuukautta hoitanut entinen Reserviläisliiton puheenjohtaja Mikko Savola (kesk.) arvioi, että porukka, joka reservistä eroaa lienee jo lähtökohtaisesti sellaisia, jolla ei ole motivaatio aivan korkeimmillaan.

Hän toteaa Häkkäsen avaukseen, että mikäli ministeriöstä lakimuutosta esitettäisiin, ensin asiaa kannattaisi selvittää.

Savola sanoo, että asiaa voisi selvittää yhteistyössä esimerkiksi reserviläisjärjestöjen kanssa. Hän myös muistuttaa, että näihin järjestöihin on tullut viime aikoina valtavasti porukkaa kehittämään maanpuolustustaitojaan, myös armeijaa käymättömiä.

Selvityksessä pitäisi Savolan mukaan esimerkiksi käydä ilmi, mitkä ovat reservistä eroavien motiivit ja ovatko eroajat olleet sen tyyppisiä, että heistä voisi olla sodanajan sijoitusten kannalta hyötyä. Savola muistuttaa myös, että jokainen suomalainen on maanpuolustusvelvollinen, oli hänellä sodanajan sijoitusta tai ei.

Savola sanoo, että ei osaa sanoa, kuinka harkittu Häkkäsen avaus on ollut. Hän pohdiskelee, että ehkä Häkkänen on ollut maakuntakierroksella ja toimittaja on tarttunut asiaan. Savola toteaa myös, että koska asia on julkisuuteen sanottu, varmasti Häkkänen on sitä jonkin verran pohtinut.

– Varmaan, kun asia pulpautetiin pinnalle, se on voinut provosoida asiaa miettineitä. Senkin takia asiaa kannattaisi mieluummin selvittelyn kautta kuin julistaen edistää. Voisi olla asialla parempi lopputulos, Savola toteaa.

Häkkänen on tänään pehmennellyt puheitaan. Hän sanoi STT:lle, ettei ole tehnyt mitään varsinaista avausta reservistä eroamisen kieltämiseksi.